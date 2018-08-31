Пт, 31.08.2018
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Галерея: посмотрите, какой неожиданный интерьер в этом замке

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Необычные интерьеры этого шотландского замка придумал и воплотил в жизнь известный английский художник-гиперреалист Стюарт Макальпин Миллер.  

Замок находится неподалеку от городка Калландер в историческом графстве Пертшир. Шотландец по происхождению, Макальпин решил купить это дворянское гнездо 1835 года сразу же, как только увидел. Ему хватило пятнадцати минут, чтобы определиться с покупкой. Над интерьерами художник и его супруга Никки, дизайнер по профессии, работали, что называется, с огоньком.

Статью о работе над интерьером на английском языке можно прочитать ЗДЕСЬ.

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