Галерея: посмотрите, какой неожиданный интерьер в этом замке

Замок находится неподалеку от городка Калландер в историческом графстве Пертшир. Шотландец по происхождению, Макальпин решил купить это дворянское гнездо 1835 года сразу же, как только увидел. Ему хватило пятнадцати минут, чтобы определиться с покупкой. Над интерьерами художник и его супруга Никки, дизайнер по профессии, работали, что называется, с огоньком.