Банк Эстонии: стимулирование экономики страны посредством бюджета было ошибкой

«По оценке Департамента статистики, ВВП Эстонии во втором квартале в сравнении с тем же периодом прошлого года вырос на 3,7% и в сравнении с первым кварталом на 1,4%. Кроме того, были откорректированы данные прежних лет, так что уровень жизни в Эстонии вырос почти до 80% от среднего по ЕС. Однако проблемой экономики являются спад инвестиций предприятий и медленный рост производительности», - отметил Оя в переданном пресс-релизе.

«Корректировка ВВП 2016 и 2017 года на три процента в сторону повышения поддерживает оценку, что в экономике Эстонии высокий уровень конъюнктуры удерживается уже определенное время. Это значит, что дополнительная стимуляция экономики бюджетными мерами в 2017 года была ошибкой. Поскольку государство и частный сектор конкурируют между собой за одни и те же ресурсы, попытки государства подогреть экономику в «хорошие времена» способны вытеснить те проекты частного сектора, которые необходимы для поддержания долгосрочного роста. Не исключено, что и нехватка рабочих рук стала бы для предпринимателей не такой серьезной проблемой, если бы правительство не стимулировало бы экономику», - добавил Оя.

Рост экономики Эстонии во втором квартале этого года составил 3,7%, в текущих ценах он составил в сумме 6,4 млрд евро внутреннего валового продукта (ВВП). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Департамента статистики, отметив, что, в сравнении с первым кварталом, откорректированный показатель ВВП с учетом сезонных особенностей и количества рабочих дней вырос на 1,4%.

Шестой квартал подряд наибольший вклад в рост экономики вносил сектор строительства, на втором месте — перерабатывающая промышленность, вклад которой оказался крупнейшим за три последних года.

Заметный вклад в рост ВВП внесли также научно-техническая деятельность, перевозки и складское хозяйство, услуги информации и связи. Основными тормозами роста экономики были сельское хозяйство, лесная промышленность и рыбный промысел, энергетика и административное управление.

Внутренний спрос в Эстонии во втором квартале вырос на 4,5%. Как отметил департамент статистики, по-прежнему рост внутреннего спроса тормозит размещение капитала в основное имущество, которое упало на 0,8%.