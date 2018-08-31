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В Медведевой захотели увидеть канадскую фигуристку

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GANGNEUNG, SOUTH KOREA ? FEBRUARY 23, 2018: Figure skater Evgenia Medvedeva, Olympic Athlete from Russia, performs during the ladies' free skating event as part of the figure skating competition at the 2018 Winter Olympic Games, at the Gangneung Ice Arena. Valery Sharifulin/TASS

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Олимпийский чемпион в фигурном катании Максим Траньков поделился ожиданиями от выступлений Евгении Медведевой в новом сезоне, передает News.ru.

«От Медведевой жду чего-то нового в связи с уходом к Брайану Орсеру. Все ждут и думают: "Что же она покажет?" Я очень хочу, чтобы она стала кататься, как канадская фигуристка. Прежде всего — в катании. Если Женя прибавит и станет прыгать, как Медведева, а кататься, как канадская школа учит, то это будет бомба», — заявил Траньков.

По словам олимпийского чемпиона, он ждет от Медведевой выхода на новый уровень. «Для Жени, я считаю, это счастливый билет. Да и работая рядом с Орсером, она в будущем может стать невероятным специалистом», — отметил он.

В мае 2018 года Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду для работы под руководством Орсера. Сейчас фигуристка готовится к новому сезону в Торонто.

На Олимпийских играх в Пхенчхане Медведева дважды завоевала серебряную медаль, уступив золото в одиночном катании соотечественнице Алине Загитовой. На счету спортсменки также две победы на чемпионатах мира.

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