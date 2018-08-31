Это стоит увидеть: забавные ляпы забывчивых архитекторов

Тут дорожные знаки и лестницы, ведущие в никуда, и гаражи, предназначенные для летающих машин, и банкоматы для великанов и карликов. Шутки шутками, но, к сожалению, в архитектуре и строительстве часто встречаются подобные казусы. Почему эти ляпы не остались на чертежах, а оказались воплощенными в бетоне и металле, остается загадкой.