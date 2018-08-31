Пт, 31.08.2018
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Это стоит увидеть: забавные ляпы забывчивых архитекторов

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Иллюстративный снимок. Лестница.

ФОТО: SCANPIX

Портал Kodu предлагает вам целых тридцать ляпов, совершенных архитекторами в разных странах мира. Посмотрите на фотографии: возможно, вы найдете что-то похожее и в вашем родном городе.

Тут дорожные знаки и лестницы, ведущие в никуда, и гаражи, предназначенные для летающих машин, и банкоматы для великанов и карликов. Шутки шутками,  но, к сожалению, в архитектуре и строительстве часто встречаются подобные казусы. Почему эти ляпы не остались на чертежах, а оказались воплощенными в бетоне и металле, остается загадкой.

ЗДЕСЬ вы найдете галерею из тридцати архитектурных достижений, которые не подчиняются законам логики. 

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