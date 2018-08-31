Фото и видео: в Нымме продается роскошный частный дом

Трехэтажный каменный дом площадью 537 м2 стоит на ухоженном участке величиной 2494 м2.

В цокольном этаже располагаются: холл, гараж на две машины, котельная, гардеробная, комната для отдыха, тренажерный зал, техническое и хозяйственное помещения, бассейн, паровая баня, неотапливаемая кладовая.

ФОТО: Фото: KV.EE

ФОТО: Фото: KV.EE

I этаж: прихожая, гардеробная, туалет, кабинет, большой зал, просторная гостиная (46,6 м2), кухня-столовая, кладовая и терраса (47,9 м2).

ФОТО: Фото: KV.EE

II этаж: холл, две спальни с гардеробной и ванной, отдельная ванная комната, большая гардеробная, кабинет, терраса на крыше (44,5 м2).

ФОТО: Фото: KV.EE

III этаж: холл, гардеробная, ванная комната, две спальни и балкон (22,5 м2).

Работы по внутреннему оформлению дома были завершены в 2013 году. В последние годы помещения очень мало использовались, и интерьер не имеет следов износа. В отделке помещений использованы материалы и сантехника очень дорогого ценового класса.

На участке находится и флигель площадью 88 м2.