Взрыв. Иллюстративное фото. ФОТО: JORGE SILVA/REUTERS

На оборонном заводе имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области произошел взрыв, по меньшей мере три человека погибли.

Три человека госпитализированы, уточняет РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Судьба еще троих остается неизвестной, видимо, они остаются под завалами», - сказал собеседник агентства.

Взрыв начался с пожара, который распространился на площадь в 100 квадратных метров. Позднее МЧС сообщило, что пожар удалось полностью потушить.

По данным телеграм-канала Mash, взрыв произошел во время уничтожения боеприпасов.

Представитель экстренных служб региона сообщил РИА «Новости», что причиной происшествия, по предварительным данным, стало нарушение правил безопасности при производстве опасных работ.

Как сообщает пресс-служба завода, здание оборонного предприятия оцеплено, пожарные проводят проливку территории. Роспотребнадзор, тем временем, проверяет воздух у домов, стоящих неподалеку от завода.

Следственный комитет России сообщил, что по факту взрыва начата доследственная проверка, на месте работает следственная бригада.

По информации агентства Интерфакс, надзорные и контролирующие ведомства с 2015 года неоднократно находили нарушения при проверках объекта.