Галерея: элегантный и очень уютный дом в Нымме

Дом площадью 218 квадратных метров построен в 1959 году. На первом этаже находится гостиная с открытой кухней, кабинет-мастерская со стиральной машиной и местом для сушки белья, туалет и веранда, откуда можно выйти в сад.

На втором этаже три спальни, одна из них с гардеробной. Тут же находится просторная ванная с окном. В подвальном этаже - котельная и хозяйственные помещения.

Реновация дома шла в период с 1997 по 2000 год. Заменена крыша, отремонтирован и утеплен фасад, поставлены трехкамерные стеклопакеты. В 2013 году заменена система отопления. Недавно закончен ремонт внутренних помещений.

Для ремонта использованы натуральные материалы, интерьеры выдержаны в теплых тонах.