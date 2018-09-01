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Галерея: элегантный и очень уютный дом в Нымме

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На тихой улочке Метсавеэре ждет новых хозяев приятный и уютный, полностью реновированный дом.

Дом площадью 218 квадратных метров построен в 1959 году. На первом этаже находится гостиная с открытой кухней, кабинет-мастерская со стиральной машиной и местом для сушки белья, туалет и веранда, откуда можно выйти в сад. 

На втором этаже три спальни, одна из них с гардеробной. Тут же находится просторная ванная с окном. В подвальном этаже - котельная и хозяйственные помещения. 

Реновация дома шла в период с 1997 по 2000 год. Заменена крыша, отремонтирован  и утеплен фасад, поставлены трехкамерные стеклопакеты. В 2013 году заменена система отопления. Недавно закончен ремонт внутренних помещений. 

Для ремонта использованы натуральные материалы, интерьеры выдержаны в теплых тонах. 

Подробная информация находится ЗДЕСЬ.

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