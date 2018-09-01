Фото: смотрите, как покупка этой вещи изменила комнату до неузнаваемости
1 сентября 2018, 15:30
Одна американка решила, что старый ковер в ее гостиной уже давно вышел из моды и портит вид комнаты. Тогда она купила новый ковер. Эту простую историю рассказал Kodustill со ссылкой на popsugar.com. Давайте посмотрим, что получилось.
Наша героиня очень боялась покупать ковер по интернету, так на картинке - это одно, а походить по ковру и пошупать его - совсем другое. В результате она отправилась на блошиный рынок и приобрела там ковер, который преобразил ее гостиную, придав ей не только цвет, но и характер.
Гостиная со старым ковром:
Гостиная после покупки нового ковра: