Пт, 31.08.2018
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В пользу бедных: УЕФА создает третий еврокубок

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Euroopa liiga finaal: Marseille - Atletico

ФОТО: John Sibley / REUTERS

УЕФА планирует создание третьего еврокубка, сообщает Bild.

С 2021 года, помимо Лиги чемпионов и Лиги Европы, будет проводиться еще один турнир.

Он займет третье место в иерархии, в нем буду преимущественно играть клубы из небольших футбольных стран.

Планируется, что с 2021 года в основной стадии ЛЧ также будут принимать участие 32 команды, ЛЕ сократится с 48 до 32 команд, в третьем еврокубке, название которого пока неизвестно, также примут участие 32 клуба.

Создание третьего турнира обусловлено тем, что УЕФА хочет предать Лиге Европы более высокую значимость, в то же время клубы, которые не могу пробиться в основные фазы еврокубков, смогут соревноваться между собой.

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