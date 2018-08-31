В пользу бедных: УЕФА создает третий еврокубок
31 августа 2018, 13:55
С 2021 года, помимо Лиги чемпионов и Лиги Европы, будет проводиться еще один турнир.
Он займет третье место в иерархии, в нем буду преимущественно играть клубы из небольших футбольных стран.
Планируется, что с 2021 года в основной стадии ЛЧ также будут принимать участие 32 команды, ЛЕ сократится с 48 до 32 команд, в третьем еврокубке, название которого пока неизвестно, также примут участие 32 клуба.
Создание третьего турнира обусловлено тем, что УЕФА хочет предать Лиге Европы более высокую значимость, в то же время клубы, которые не могу пробиться в основные фазы еврокубков, смогут соревноваться между собой.