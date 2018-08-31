В пользу бедных: УЕФА создает третий еврокубок

С 2021 года, помимо Лиги чемпионов и Лиги Европы, будет проводиться еще один турнир.

Он займет третье место в иерархии, в нем буду преимущественно играть клубы из небольших футбольных стран.

Планируется, что с 2021 года в основной стадии ЛЧ также будут принимать участие 32 команды, ЛЕ сократится с 48 до 32 команд, в третьем еврокубке, название которого пока неизвестно, также примут участие 32 клуба.