Фото: узнайте, почему съемная квартира была передана собственнику в таком виде

Эта лондонская однокомнатная квартира была за два месяца найма замусорена до такой степени, что в нее было даже зайти невозможно. А ванну вообще использовали вместо унитаза, пишет Daily Mail.

Стив Карр, профессиональный уборщик, которому пришлось руководить уборкой, сказал, что, хотя он специализируется на крайних случаях, за которые другие фирмы не хотят браться, такое он увидел впервые.

ФОТО: SWNS.com/Scanpix

Карр, которому доводилось делать уборку даже в тюремных камерах, где заключенные мазали калом и кровью стены, признался, что весь его предыдущий опыт бледнеет по сравнению с увиденным в этой квартире.

Мужчина сказал, что комната и кухня были грязны и полны мусора, но то, что он увидел в ванной, просто неописуемо.

ФОТО: SWNS.com/Scanpix

ФОТО: SWNS.com/Scanpix