Пт, 31.08.2018
Самое радикальное решение: депортировать эти десятки (а теперь уже сотни) тысяч понаехавших туда, откуда они понаехали Вячеслав Иванов
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Лукашенко пожаловался на пьянство в правительстве

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Александр Лукашенко.

ФОТО: Vladimir Astapkovich/

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Максима Ермоловича министром финансов, а Виктора Каранкевича - министром энергетики, сообщает госагентство БелТА.

Также президент дал согласие на назначение Андрея Рыбакова председателем Белорусского государственного концерна по нефти и химии.

Говоря о назначении нового министра финансов, Лукашенко отметил, что предыдущий руководитель ведомства Владимир Амарин является хорошим специалистом.

"Он слишком спокойный человек для этой должности, но он хороший специалист. И он пропасть не должен. Ни в коем случае нельзя загубить такого специалиста", - подчеркнул президент.

Президент отметил, что энергетическая отрасль - особая и очень важная для страны, а Каранкевич хорошо разбирается в данных вопросах.

Лукашенко также анонсировал другие кадровые перестановки в правительстве.

"Я продолжаю мониторить и отслеживать ситуацию после обновления правительства. Хочу сказать, что это еще не окончание", - цитирует президента госагентство БелТА.

Белорусский лидер заявил, что одна из причин обновления правительства - пьянство.

"Публично хочу сказать о недопустимости пьянства. Мне стыдно об этом говорить, но многие руководители, которых я отправил недавно, за воротник закладывали прилично", - добавил глава государства.

"Я это говорю тем, кто в интернете и средствах массовой информации начинает страдать, стенать и выстраивать, как я часто говорю, некую конспирологию по поводу замены тех членов правительства и некоторых должностных лиц, которые произошли", - подчеркнул президент.

Ермолович в 2011-2014 годах был замминистра финансов Белоруссии. С 2014 года и до настоящего времени работал первым замминистра финансов.

Каранкевич с 2006 по 2012 год занимал должность начальника главного экономического управления министерства энергетики Белоруссии. В 2012 году назначен заместителем министра энергетики, в 2017 году - первым замминистра.

Рыбаков ранее был зампредседателя концерна "Белнефтехим" (стал им в 2017 году).

18 августа Лукашенко обновил правительство Белоруссии и назначил новым премьер-министром Сергея Румаса вместо Андрея Кобякова. Также назначены новый первый вице-премьер Александр Турчин, вице-премьеры Игорь Ляшенко, Владимир Кухарев и Игорь Петришенко, которые сменили Василия Матюшевского, Владимира Семашко, Анатолия Калинина и Василия Жарко соответственно. Также назначены новые министры экономики, промышленности, архитектуры и строительства, связи и информатизации и председатель Государственного военно-промышленного комитета.

Президент объяснил смену правительства Белоруссии стремлением избавиться от разногласий в проведении курса развития страны.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ