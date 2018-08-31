Обнародованный архив включает в себя ранее закрытые стенограммы переговоров первого президента России Бориса Ельцина и его американского коллеги Билла Клинтона, среди которых есть не только упоминание выбора Путина в качестве преемника российского президента, но и опасение возможности возвращения Россией Крыма. Ельцин опасался, что в какие-то горячие головы придет мысль вернуть полуостров, он не хотел гражданской войны.

Между тем в Кремле в пятницу, 31 августа, прокомментировали рассекречивание архивов в США. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, американская сторона не согласовывала процесс с Кремлем и не проводила по этому поводу никаких консультаций. Песков также напомнил, что «существует практика рассекречивания записей бесед и телефонных разговоров». В то же время, «как правило, не рассекречиваются документы, которые касаются действующих политиков, это общемировая практика», добавил представитель Кремля.

Из обнародованных архивов следует, что беседы между Ельциным и Клинтоном имели весьма доверительный тон и резко контрастируют с нынешними американо-российскими двусторонними отношениями, которые опустились до уровня холодной войны. Два президента, называющие друг друга Борис и Билл, обсуждали практически любые вопросы, касающиеся не только двусторонних отношений, но и внутригосударственных проблем.

Из обнародованных документов следует, что 21 апреля 1996 года, за полтора месяца до назначенных в России выборов президента, во время визита Билла Клинтона в Москву Ельцин предупредил его об опасности возврата к власти в России коммунистов. Опасения, что победу на июньских выборах президента может одержать глава КПРФ Геннадий Зюганов, тогда были очень сильны.

Во время завтрака в Кремле Ельцин решил обсудить с другом Биллом предстоящее голосование и предостерег его. «В американской печати развернулась кампания, убеждающая людей не бояться коммунистов; якобы они - хорошие, благородные, добрые люди. Не надо этому верить... Больше половины из них - фанатики; они все могут разрушить. Это означало бы гражданскую войну», - сказал Ельцин.

«Они отменили бы границы между республиками. Они хотят вернуть Крым; они даже предъявляют претензии на Аляску», - предостерег Ельцин.

Позже в этом же разговоре Клинтон выразил Ельцину поддержку. Как отмечает «Радио Свобода», Ельцин, как ярый антикоммунист, боялся, что коммунистическая партия может вернуть власть, и это почти произошло во время выборов президента 1996 года.

Преемник Ельцина на посту главы России, Владимир Путин, несмотря на опасения первого президента, все же вернул Крым и, как и предполагал Ельцин, страну не миновала гражданская война.

По мнению Путина, инициатором передачи полуострова Украине «был лично» Никита Хрущев - лидер СССР с 1953 по 1964 год. Благодаря Хрущеву Крым в 1954 году был передан из состава РСФСР в состав Украинской ССР.

В марте 2014 года, после смены власти в Киеве, в Крыму прошел референдум о статусе полуострова. Избиратели, выбирая между расширением полномочий региона в составе Украины и присоединением к России, выбрали последнее.