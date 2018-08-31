Фантастическая галерея: такого интерьера вы точно еще не видели!

На лондонской Бромптон-Сквер находится дом, интерьер которого настолько необычен и настолько же политизирован, что вряд ли во всем мире найдется другой, на него похожий.

Фото: ФОТО: Scanpix/SWNS

Большой просторный дом оформлен очень экстравагантно - в каждой комнате найдется что-то неожиданное и будоражащее. Более того, он населен историческими персонажами: тут и Саддам Хуссейн, и Ленин, и Мао Цзэдун. А так же другие политические деятели прошлого.

Например, на стене душевой кабины - абсолютно натуральный Саддам Хуссейн. Фото: ФОТО: Scanpix/SWNS

В шкафу под лестницей вам улыбается восковая фигура папы Иоанна II. А письменный стол в одной из комнат сделан из крыла самолета времен II Мировой войны.

Фото: ФОТО: Scanpix/SWNS

Но не одной политикой и историей увлечен хозяин дома. Стены кое-где украшают чучела голов животных, или вот, например, такая зебра в натуральную величину - произведение талантливого таксидермиста.

Фото: ФОТО: Scanpix/SWNS