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Фантастическая галерея: такого интерьера вы точно еще не видели!

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Говорят, что дом - отражение личности своего хозяина. В таком случае, было бы интересно посмотреть, как выглядит хозяин этого необычного дома, пишет Kodustill

На лондонской Бромптон-Сквер находится дом, интерьер которого настолько необычен и настолько же политизирован, что вряд ли во всем мире найдется другой, на него похожий. 

Фото:

ФОТО: Scanpix/SWNS

Большой просторный дом оформлен очень экстравагантно - в каждой комнате найдется что-то неожиданное и будоражащее. Более того, он населен историческими персонажами: тут и Саддам Хуссейн, и Ленин, и Мао Цзэдун. А так же другие политические деятели прошлого.  

Например, на стене душевой кабины - абсолютно натуральный Саддам Хуссейн. Фото:

ФОТО: Scanpix/SWNS

В шкафу под лестницей вам улыбается восковая фигура папы Иоанна II. А письменный стол в одной из комнат сделан из крыла самолета времен II Мировой войны. 

Фото:

ФОТО: Scanpix/SWNS

Но не одной политикой и историей увлечен хозяин дома. Стены кое-где украшают чучела голов животных, или вот, например, такая зебра в натуральную величину - произведение талантливого таксидермиста. 

Фото:

ФОТО: Scanpix/SWNS

Собственник дома - кинорежиссер Роланд Эммерих. Между прочим, дом открыт для всех желающих выложить 8000 фунтов стерлингов: именно столько стоит снять этот дом с пятью спальнями на неделю. 

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