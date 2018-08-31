Лучший российский биатлонист может пропустить сезон или завершить карьеру

"Отсутствие Шипулина в списке говорит о том, что он продолжит карьеру? Не уверен. Он находится в сложной ситуации и пока не принял окончательное решение. Думаю, что этот сезон он пропустит, наберется сил, а в сезоне-2019/20 у него будет возможность вернуться на прежний уровень.

Последнее время он тренировался отдельно. И это ненормально для нашего вида спорта. Команда должна быть единой, ребята должны тянуться за лидером. А получается так, что его индивидуальные тренировки не привели к результату, а партнеры по сборной и вовсе провалили последние 2–3 сезона.