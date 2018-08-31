В нарвском общежитии найден труп 34-летнего мужчины
31 августа 2018, 14:49
В расположенном на улице Раквере в Нарве общежитии был найден труп 34-летнего мужчины. Возбуждено дело по статье убийство.
Вчера, 30 августа, в комнате общежития, расположенного на улице Раквере в Нарве, был обнаружен труп мужчины, сообщила полиция. Пресс-секретарь полиции добавил, что общежитие не связано ни с одним учебным заведением.
В ходе расследования выяснится, мог ли мужчина умереть в результате насильственных действий. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Начато уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей убийство.