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  • В нарвском общежитии найден труп 34-летнего мужчины

В нарвском общежитии найден труп 34-летнего мужчины

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Полиция.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja /

В расположенном на улице Раквере в Нарве общежитии был найден труп 34-летнего мужчины. Возбуждено дело по статье убийство.

Вчера, 30 августа, в комнате общежития, расположенного на улице Раквере в Нарве, был обнаружен труп мужчины, сообщила полиция. Пресс-секретарь полиции добавил, что общежитие не связано ни с одним учебным заведением.

В ходе расследования выяснится, мог ли мужчина умереть в результате насильственных действий. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Начато уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей убийство.

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