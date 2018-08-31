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  • Эксперт: школьникам недостаточно на завтрак одного бутерброда или хлопьев

Эксперт: школьникам недостаточно на завтрак одного бутерброда или хлопьев

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04.veebruar.2014,Vajangu,Eesti Vajangu kool Fotol: Kooli söökla Foto:Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Поскольку детское ожирение является серьезной проблемой в Эстонии, то с началом учебного года родители должны особенно тщательно следить за тем, из чего состоит дневной рацион их детей и чем они перекусывают в школе, сказала консультант по питанию Rimi Катри Мерисалу.

«Утро у детей должно начинаться со стакана воды, потому что их тело не получало жидкость в течение 10 часов, - советует Катри Мерисалу. - Затем следует питательный завтрак – каша из гречки, смеси зерновых или цельных овсяных хлопьев. В кашу можно добавить фрукты, ягоды, семена, миндальную стружку, орехи или корицу. Увеличить количество овощей в рационе ребенка можно, добавив в кашу, например, морковку, маленькие кусочки батата или тыкву. Также родители могут предложить детям омлет с бутербродом из цельнозернового хлеба с хумусом или авокадо. Завтрак является самым важным приемом пищи для ребенка: школьники, которые правильно завтракают, способны лучше сосредотачиваться и запоминать информацию».

Консультант по питанию подчеркивает, что один бутерброд или хлопья не подходят в качестве первого приема пищи: «В хлопьях часто содержится много скрытого сахара, глюкозно-фруктового сиропа и переработанных жиров. Все эти компоненты плохо влияют на здоровье ребенка. Рафинированный белый сахар выводит из организма минеральные вещества и кальций, ослабляет иммунную систему и способствует возникновению лишнего веса, поскольку речь идет быстрых углеводах, которые слишком резко поднимают уровень сахара в крови и не обеспечивают чувство сытости».

У школьника должно быть три приема пищи и 2-3 перекуса в день. Промежуток между приемами пищи не должен составлять более 3,5-4 часов. Важно, чтобы ребенок ел регулярно. Также консультант по питанию советует давать ребенку с собой многоразовую бутылку с простой водой.

«Необходимые для детского развития витамины, минералы и антиоксиданты ребенок получает из растительной пищи, которая должна составлять 75-85% от рациона. Доля животной пищи не должна превышать 25%. Ребенок должен получать углеводы из цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей и корнеплодов. Дошкольники и взрослые должны употреблять в день минимум три порции разноцветных овощей, одну порцию ягод и одну порцию фруктов. Размер порции составляет 100 граммов или одну пригоршню. Чем разнообразнее будут фрукты и овощи, тем больше от них пользы», - рассказала Мерисалу.

Мерисалу напоминает родителям, что нельзя заставлять детей есть насильно, их нужно привлекать едой. «Иначе это может сильно повлиять на психику ребенка и его поведение и негативно сказаться на всей дальнейшей жизни», - говорить она.

Кроме того, важно следить за тем, чтобы ребенок достаточно двигался. Терапевт по движению Хелен Саар делится простыми советами, как повысить активность в школьные будни. «Ребенок может ходить пешком в школу, домой и на тренировку. На переменах нужно двигаться – например, подняться на верхний этаж или спуститься на нижний. Во время урока тоже есть возможность немного размяться – например, сжимать и разжимать пальцы ног или перекатывать ступни с пятки на носок. При этом важно не забывать слушать, что говорит учитель!» - считает эксперт.

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