Рейнсалу подчеркнул важность окончательного выхода российских войск из Эстонии

«Тот момент, когда российские солдаты покинули территорию Эстонии, символизирует всю ту борьбу на протяжении десятилетий, которую мужчины и женщины вели против оккупантов. Однако история эстонского народа в период оккупации вовсе не представляет собой одну только историю репрессий и жизни в страхе. Эта блестящая страница истории — борьба за свободу. У этой борьбы много различных форм, но цель была одна — не смиряться с жизнью под гнетом чужой власти», — подчеркнул Рейнсалу.

«В юбилейный год столетия Эстонии все мы вспоминаем о тех, кто боролся за свободу и тех, кто увековечил память о них. К числу традиций Дня патриота относятся мемориальные богослужения, а к числу новых — вручение в этот день награды «Дубовый венок» тем, кто сражался за свободу Эстонии и кто поддерживал борьбу за свободу. Впервые мы вручим в концертном зале «Эстония» 129 наград, кавалеры которых с высокими почестями были номинированы на эти награды жителями Эстонии», — добавил министр.