Картина дня: суд над насильником из Ирака, переговоры Ельцина и Клинтона и спор за Новый шелковый путь

Враждебная политика: Россия выталкивает эстонцев с Нового шелкового пути

РЖД не утвердила расписание товарных поездов, которых ждали в Эстонии в сентябре, в результате чего помешала эстонским логистическим компаниям присоединиться к китайскому бизнес-проекту, известному как Новый шелковый путь, пишет Postimees. Читайте далее...

Анвельт: да у нас практически нет молодёжной преступности

Всплеск молодежной преступности в центре столицы стал для политиков большим сюрпризом. Что с этим делать? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире глава МВД Андрес Анвельт. Читайте далее...

«Я наткнулся на него...»: в США рассекречены переговоры Ельцина и Клинтона о Путине

В США рассекретили расшифровку разговоров первого президента России Бориса Ельцина с президентом США Биллом Клинтоном о преемнике главы российского государства. Читайте далее...

Раскрыта схема покупки комментариев российскими пропагандистскими СМИ

Случай с российским пропагандистским каналом Baltnews вытащил на свет нюансы схемы заказа комментариев из российской «фабрики троллей», пишет Postimees. Читайте далее...

Чешская хоккейная звезда попалась на кокаине

Чешский хоккеист Петр Часлава попался на употреблении наркотиков, информирует Чемпионат.com со ссылкой на портал iSport.cz. 38-летний защитник "Динамо Пардубице" уличен в употреблении кокаина. Читайте далее...

Алкоголь, курение и тарарам: дети съездили в концертную поездку, отец ребенка обратился в полицию

Дочь живущего в Кыо Пеэтера Асу входила в число детей, которые недавно побывали в концертной поездке в польской Версалинке вместе с международным молодежным духовым оркестром и пострадали там из-за того, что старшие их попутчики употребляли алкоголь. Отец обратился в полицию, пишет Sakala. Читайте далее...

Видео: на польской границе в прицепе эстонского грузовика обнаружили 20 нелегалов

В начале августа вблизи пограничного пункта Будзиско в прицепе эстонского грузовика обнаружили 20 вьетнамцев-нелегалов. Речь идет о 12 мужчинах в возрасте от 14 до 38 лет и восьми женщинах в возрасте от 14 до 29 лет. Читайте далее...

Ида-Вирумаа - регион с самым разумным населением

Недавно закончился проект «полевых работ» государственных чиновников Эстонии, благодаря которому около 160 человек смогли временно поработать в Ида-Вирумаа, чтобы у них сложилось более ясное представление о жизни северо-восточного региона. В ходе командировки был сделан общий вывод: Ида-Вирумаа нуждается в большем количестве средств и заслуживает их. Читайте далее...

Домашняя страница полиции подверглась кибератаке

Вчера, 30 сентября, домашняя страница Департамента полиции и погранохраны подверглась кибератаке, сообщает Postimees Tehnika. Читайте далее...

На оборонном заводе под Нижним Новгородом произошел взрыв, есть погибшие

На оборонном заводе имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области произошел взрыв, по меньшей мере три человека погибли. Читайте далее...

Фото и видео: обвиняемый в изнасиловании гражданин Ирака пошел на соглашение с прокуратурой