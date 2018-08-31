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  • "Зениту", "Спартаку" и "Краснодару" достались сложные соперники в Лиге Европы

"Зениту", "Спартаку" и "Краснодару" достались сложные соперники в Лиге Европы

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5611225 16.08.2018 Zenit's Artyom Dzyuba celebrates his score during the UEFA Europa League's 3rd qualifying round match between Zenit St. Petersburg and Dynamo Minsk. Sputnik

ФОТО: / Sputnik

Сенсация отборочного раунда ЛЕ, люксембургский "Дюделанж", сыграет с грандами европейского футбола: "Миланом", "Олимпиакосом", а также с крепким испанским "Бетисом".

48 команд были распределены по четырем корзинам в зависимости от рейтинга УЕФА.

В турнире примут участие три российских клуба – «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Их развели с командами из Украины.

Группа A: «Байер», «Лудогорец», «Цюрих», АЕК Ларнака

Группа B: «Ред Булл Зальцбург», «Селтик», «РБ Лейпциг», «Русенборг»

Группа C: «Зенит», «Копенгаген», «Бордо», «Славия» Прага

Группа D: «Андерлехт», «Фенербахче», «Айнтрахт», «Спартак» Трнава

Группа E: «Арсенал», «Спортинг», «Карабах», «Ворскла»

Группа F: «Олимпиакос», «Милан», «Бетис», «Дюделанж»

Группа G: «Вильярреал», «Рапид» Вена, «Спартак» Москва, «Рейнджерс»

Группа H: «Лацио», «Марсель», «Динамо» Загреб, «Аполлон»

Группа I: «Бешикташ», «Генк», «Мальме», «Сарпсборг»

Группа J: «Севилья», «Краснодар», «Стандард», «Акхисар Беледие»

Группа K: «Динамо» Киев, «Астана», «Ренн», «Яблонец»

Группа L: «Челси», ПАОК, БАТЭ, «Види»

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