"Зениту", "Спартаку" и "Краснодару" достались сложные соперники в Лиге Европы

Сенсация отборочного раунда ЛЕ, люксембургский "Дюделанж", сыграет с грандами европейского футбола: "Миланом", "Олимпиакосом", а также с крепким испанским "Бетисом".
48 команд были распределены по четырем корзинам в зависимости от рейтинга УЕФА.
В турнире примут участие три российских клуба – «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Их развели с командами из Украины.
Группа A: «Байер», «Лудогорец», «Цюрих», АЕК Ларнака
Группа B: «Ред Булл Зальцбург», «Селтик», «РБ Лейпциг», «Русенборг»
Группа C: «Зенит», «Копенгаген», «Бордо», «Славия» Прага
Группа D: «Андерлехт», «Фенербахче», «Айнтрахт», «Спартак» Трнава
Группа E: «Арсенал», «Спортинг», «Карабах», «Ворскла»
Группа F: «Олимпиакос», «Милан», «Бетис», «Дюделанж»
Группа G: «Вильярреал», «Рапид» Вена, «Спартак» Москва, «Рейнджерс»
Группа H: «Лацио», «Марсель», «Динамо» Загреб, «Аполлон»
Группа I: «Бешикташ», «Генк», «Мальме», «Сарпсборг»
Группа J: «Севилья», «Краснодар», «Стандард», «Акхисар Беледие»
Группа K: «Динамо» Киев, «Астана», «Ренн», «Яблонец»
Группа L: «Челси», ПАОК, БАТЭ, «Види»