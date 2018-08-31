Дело о педофиле и кошачьей фабрике: на журналистку подали в суд за вторжение в чужую квартиру

Уголовные обвинения против журналистов

1997 – Энно Таммер был признан виновным в оскорблении Вильи Лаанару по статье Пенитенциарного кодекса

1997 – Мадис Юрген в ходе журналистского эксперимента подал в полицию ложное заявление, будто угнан находившийся в его распоряжении рабочий автомобиль Opel Ascona. На самом деле, он разъезжал на нем по городу, чтобы установить, сколько времени уйдет у полиции на то, чтобы найти автомобиль. Таллиннский городской суд оправдал Юргена, прокуратура отказалась обжаловать приговор в суде второй инстанции.

2001 – Вахур Керсна в ходе журналистского эксперимента нарушил границу, перепрыгнув временную контрольную черту в волости Вярска Пыльваского уезда, тем самым нарушив и закон. Керсна не был наказан, поскольку пограничники не смогли указать, когда и где была пересечена граница и принадлежат ли найденные следы Керсна.

2003 – Светлана Логинова и Ристо Берендсон были отданы под суд по уголовному обвинению в клевете, поскольку они описали в статьях, как подсудимый Рейн Лайд на заседаниях пытался очаровать судью нарвского городского суда Нелину Андрееву. Журналисты были оправданы в судах всех инстанций.