Будьте осторожны: на латвийских автостоянках орудуют мошенники

"Вышла из магазина, села в машину. И прямо передо мной подъехала BMW. Внутри двое мужчин. Начали что-то спрашивать у седого мужчины, по жестам можно было понять, что дорогу. Мужчина стал показывать направление. Тут же из один из чернявых вышел из машины, вынул из нее какую-то большую красочную коробку и положил ее в багажник автомобиля седого господина, пишет автор.

"Опа! Ну понятно, что тут происходит... Я подошла, сказала, что интересуюсь кастрюлями. Сколько стоит? Цифру не назвал, сказал только, что качество - супер. Снова спросила: сколько стоит? Чернявый дал в руки, чтобы я посмотрела. Не взяла. Еще раз спросила, сколько стоит. Сказала, что сфотографирую, чтобы показать семье и сфотографировала. И сразу сказала седому человеку, чтобы не покупал и вообще был внимательным. Повторила несколько раз. Сделка сорвалась".

Сфотографировала женщина и их автомашину. "Тот, кто был за рулем, сразу выскочил и побежал в мою сторону. Я закрылась в машине, мужчина со злостью стучался в окна и кричал, чтобы я уничтожила снимок. Ничего, уехала. Они тоже", - закончила женщина, еще раз призвав быть внимательными в таких ситуациях и не оставаться равнодушными, если увидели нечто подобное.

"Мы призываем критически относится к любой сделке. Особенно, если товар предлагается на улице или каким-либо неофициальным способом, что может свидетельствовать о том, что качество товара может быть сомнительным", - сказал специалист по общественным отношениям полиции самоуправления Риги Том Садовскис.

"Если видите, что на стоянках возле супермаркетов, в публичных местах и других подобных местах происходит такого рода торговля, незамедлительно вызывайте полицию, так как на улицах торговать можно только со специальными разрешениями. Опыт показывает, что у подобных торговцев разрешений нет", - заключил он.

По словам Садовскиса, сообщать нужно также и в том случае, если торговец предлагает подарок, а потом просит за него заплатить. Юридически это трактуется как уличная торговля. Согласно закону, за такие деяния товар конфискуется.