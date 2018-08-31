Пт, 31.08.2018
Самое радикальное решение: депортировать эти десятки (а теперь уже сотни) тысяч понаехавших туда, откуда они понаехали Вячеслав Иванов
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Будьте осторожны: на латвийских автостоянках орудуют мошенники

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: facebook.com/guna.karklina

"Предупредите своих пожилых родственников, чтобы они не попали в такую ситуацию. Пусть держатся подальше и не вступают в разговоры! Хоть полиция время от времени и предупреждает, надо повторять это снова и снова", - так начала свой рассказ в социальной сети Facebook жительница Латвии, предостерегая от подозрительных мужчин, которые мошенничают возле супермаркета Maxima на Карля Улманя гатве в Риге.

"Вышла из магазина, села в машину. И прямо передо мной подъехала BMW. Внутри двое мужчин. Начали что-то спрашивать у седого мужчины, по жестам можно было понять, что дорогу. Мужчина стал показывать направление. Тут же из один из чернявых вышел из машины, вынул из нее какую-то большую красочную коробку и положил ее в багажник автомобиля седого господина, пишет автор.

"Опа! Ну понятно, что тут происходит... Я подошла, сказала, что интересуюсь кастрюлями. Сколько стоит? Цифру не назвал, сказал только, что качество - супер. Снова спросила: сколько стоит? Чернявый дал в руки, чтобы я посмотрела. Не взяла. Еще раз спросила, сколько стоит. Сказала, что сфотографирую, чтобы показать семье и сфотографировала. И сразу сказала седому человеку, чтобы не покупал и вообще был внимательным. Повторила несколько раз. Сделка сорвалась".

Сфотографировала женщина и их автомашину. "Тот, кто был за рулем, сразу выскочил и побежал в мою сторону. Я закрылась в машине, мужчина со злостью стучался в окна и кричал, чтобы я уничтожила снимок. Ничего, уехала. Они тоже", - закончила женщина, еще раз призвав быть внимательными в таких ситуациях и не оставаться равнодушными, если увидели нечто подобное.

"Мы призываем критически относится к любой сделке. Особенно, если товар предлагается на улице или каким-либо неофициальным способом, что может свидетельствовать о том, что качество товара может быть сомнительным", - сказал специалист по общественным отношениям полиции самоуправления Риги Том Садовскис.

"Если видите, что на стоянках возле супермаркетов, в публичных местах и других подобных местах происходит такого рода торговля, незамедлительно вызывайте полицию, так как на улицах торговать можно только со специальными разрешениями. Опыт показывает, что у подобных торговцев разрешений нет", - заключил он.

По словам Садовскиса, сообщать нужно также и в том случае, если торговец предлагает подарок, а потом просит за него заплатить. Юридически это трактуется как уличная торговля. Согласно закону, за такие деяния товар конфискуется.

"За такие правонарушения, если они совершены повторно или более в течение года предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 210 евро или административный арест от трех до 15 суток с конфискацией товара", - сказал Садовскис.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ