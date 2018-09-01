Он был первым кремлевским соловьем

С высоты его полёта все различия между ними малозаметны – они все его слушатели и зрители, его аудитория. И все это чувствуют и понимают, поэтому при виде него у всех одинаково улыбчивыми становятся лица, добреют глаза…

Ни единым словом не солгав

И дело не в том, что он был обласкан властью или назначен главным певцом СССР за исполнение каких-то особо патриотических песен (хотя и такие в его репертуаре были). Его любили и уважали за честность и спокойную, уверенную открытость. И в этой любви были равны маршалы и ткачихи, члены ЦК КПСС и дворники... Отношение нему в народе можно сравнить с отношением к Аркадию Райкину, Владимиру Высоцкому и Михаилу Жванецкому. Их любят не потому, что они хотят нравиться (хотя какой же артист не хочет этого?!), а потому что они говорят правду. Всю правду, только правду, ничего кроме правды… «Кобзон» стало именем нарицательным. Предметом национальной гордости. Оно вошло в фольклор, а это самое верное свидетельство всенародного признания и любви – не за что-то, а потому что свой.

И при этом он никогда не строил из себя героя, не становился в позу. Когда он в октябре 2002 года вывел женщину и троих детей из захваченного террористами Театрального центра на Дубровке в Москве, это был естественный поступок, и даже у самых злостных его недоброжелателей не возникло мысли назвать это пиаром.

И в гораздо менее пафосных обстоятельствах он оставался верен себе, избегая всяческой рисовки. В одном из последних интервью на вопрос журналиста, согласен или он, что и в пожилом возрасте есть свои хорошие стороны, Иосиф Давыдович, страдальчески сморщившись (но не от боли, а от ханжества этой фразы), почти воскликнул: «Да что же может быть в старости хорошего!? Ничего в ней хорошего нет!». Он знал, что неизлечимо болен, и догадывался, что и другие об этом знают. Поэтому не мог и не хотел лицемерить и врать.

Наверное, именно поэтому и песням его верили. Он брал за душу не только своим замечательным, редким по тембру голосом, не только потрясающей музыкальностью и артистизмом. В нём была тайна, которая позволяла ему всегда попадать в «десятку».

Это как с фильмом на все времена «Семнадцать мгновений весны», который стал иконой отечественного искусства. Не в том смысле, что на него надо молиться, а в том, что это – воплощение кинематографического идеала, эталон мастерства. И отнюдь не случайно, что замечательные песни к нему исполнил именно Иосиф Кобзон. Потому что и сам он – снайпер, такой же равноправный творец оглушительного успеха картины, как режиссёр, оператор, композитор, поэт и весь звёздный актёрский ансамбль.

…Иосиф Кобзон, конечно, не Иисус Христос. Но я нисколько не удивлюсь, если на третий день он воскреснет. Впрочем, ему нет нужды это делать – он (извините за неуклюжий каламбур) стал бессмертным ещё при жизни.