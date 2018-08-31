Симсон: в вопросе о прекращении перевода часов пора перейти от слов к делу

«Вопрос — переводить или не переводить стрелки — для жителей Эстонии этим летом был одной из самых актуальных, по этому поводу у каждого есть свое четкое мнение. Как показал проведенный опрос, люди выступают за то, чтобы отказаться от перевода стрелок, и я уверена, что информация об этом поступила и в Европейскую комиссию, - сказала министр Симсон. - Эстония по данному вопросу с самого начала высказала свое мнение и наряду с Финляндией была одной из застрельщиков дискуссии. Я рада, что тысячи жителей Эстонии приняли участие в интернет-опросе и высказались за то, чтобы от слов перейти к делу».

«Тема заслуживает дальнейших политических дебатов и, по моей оценке, комиссия готова, в сотрудничестве со странами-членами ЕС в порядке срочной регуляции смены времени прекратить перевод стрелок», - пояснила Симсон.

Европейская комиссия в пятницу выступит с предложением отказаться в Европейском союзе от регулярного перехода на летнее и зимнее время, заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Мы провели опрос, и миллионы европейцев ответили, что в будущем летнее время должно быть круглый год, и так оно и будет», - сказал Юнкер в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Как сообщили в среду источники в ЕС, более 80% респондентов, участвовавших в самом масштабном опросе граждан Евросоюза, высказались за отказ от периодической смены времени.

В опросе, который проводился с 4 июля по 16 августа, приняли участие около 4,6 млн граждан ЕС, в том числе 3 млн немцев.

Летнее время во многих европейских странах в свое время было введено из соображений экономии энергоресурсов, а с 2002 года перевод часов дважды в год стал обязательным на всей территории ЕС.

Каждый год все страны ЕС в последнее воскресенье октября переводят стрелки часов на час назад, а в последнее воскресенье марта - на час вперед.

Европейский парламент в феврале этого года выступил с призывом пересмотреть эту практику, указав, что перевод часов имеет негативное влияние на здоровье людей.

Также многие из выступающих против перевода часов указывают, что такая практика не оправдывает надежд на экономию. Как показали последние исследования в ЕС, экономия энергоресурсов в результате перехода с летнего времени на зимнее и обратно незначительна.