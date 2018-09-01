Районная управа Кристийне наградила победителей конкурса на самый красивый сад около многоквартирного дома

«На конкурсе по благоустройству оценивалась архитектурная красота и ухоженность зданий, целостное жилое пространство, создание подходящего микроклимата для детей, поддержание порядка и красоты в саду, уход за деревьями и кустами, содержание в порядке малых архитектурных форм, охрана окружающей среды и соблюдение требований благоустройства. Прекрасно, что мы смогли признать победителями четыре двора», – рассказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.