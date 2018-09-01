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  • Районная управа Кристийне наградила победителей конкурса на самый красивый сад около многоквартирного дома

Районная управа Кристийне наградила победителей конкурса на самый красивый сад около многоквартирного дома

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Двор по адресу Энергия, 5.

ФОТО: Кristiine LOV

В июне районная управа Кристийне объявила конкурс «Самый ухоженный и красивый домашний сад 2018 года», чтобы наградить старательных садовников. Победителями объявлены четыре дома: Тюве, 14/16; Энергия, 5; Энергия, 9 и Котка, 24.

«На конкурсе по благоустройству оценивалась архитектурная красота и ухоженность зданий, целостное жилое пространство, создание подходящего микроклимата для детей, поддержание порядка и красоты в саду, уход за деревьями и кустами, содержание в порядке малых архитектурных форм, охрана окружающей среды и соблюдение требований благоустройства. Прекрасно, что мы смогли признать победителями четыре двора», – рассказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Дом по адресу Котка, 24.

ФОТО: Kristiine LOV

«Красота домашнего сада достигается при помощи долгой работы и любви. Мы надеемся, что в следующем году это подтолкнет и других жителей района к участию в конкурсе на самый прекрасный сад», – добавил Рийбе.

Дом по адресу Тюве, 14/16.

ФОТО: Kristiine LOV

Всем участникам управа района Кристийне подарила саженцы розы сорта «Астрид Линдгрен».

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