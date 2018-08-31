Школьники одной из волостей Эстонии с сентября будут бесплатно ездить на поездах Elron
31 августа 2018, 15:51
С 1 сентября дети и подростки до 19 лет, зарегистрированные в качестве жителей волости Саку, смогут пользоваться бесплатным проездом в поездах Elron в пределах II и III зоны, передает Rus.err.
Поездки в другие зоны также будет дешевле, чем обычно. Чтобы приобрести льготный билет, обслуживающему клиентов работнику следует представить персональную карточку Ühiskaart и документ, удостоверяющий личность, или электронный ученический билет с функцией Ühiskaart. Разовые льготные билеты можно будет приобрести только в поезде.