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  • Школьники одной из волостей Эстонии с сентября будут бесплатно ездить на поездах Elron

Школьники одной из волостей Эстонии с сентября будут бесплатно ездить на поездах Elron

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Поезд Elron. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

С 1 сентября дети и подростки до 19 лет, зарегистрированные в качестве жителей волости Саку, смогут пользоваться бесплатным проездом в поездах Elron в пределах II и III зоны, передает Rus.err.

Поездки в другие зоны также будет дешевле, чем обычно. Чтобы приобрести льготный билет, обслуживающему клиентов работнику следует представить персональную карточку Ühiskaart и документ, удостоверяющий личность, или электронный ученический билет с функцией Ühiskaart. Разовые льготные билеты можно будет приобрести только в поезде.  

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