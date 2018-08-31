Пт, 31.08.2018
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  • Видели их? Мужчины, признанные виновными в наркопреступлениях, объявлены в розыск

Видели их? Мужчины, признанные виновными в наркопреступлениях, объявлены в розыск

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Денис (слева) и Игорь.

ФОТО: Põhja politseiprefektuur

Пыхьяская префектура разыскивает двух человек, признанных виновными в наркопреступлениях.

Уголовное бюро Пыхьяской префектуры просит помощи в установлении местонахождения Игоря 1985 года рождения. Мужчина, признанный виновным в наркопреступлении, не выполняет требования проверок, которые назначены ему как условие наказания.

Также полиция просит помощи в установлении местонахождения Дениса 1995 года рождения. Он также признан виновным в наркопреступлении и не выполняет требования проверок.

Полиция просит всех, кто видел изображенных на фото людей или располагает информацией, где они могут находиться, звонить по телефону 612 3000 или короткому номеру 112.

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