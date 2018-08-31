Видели их? Мужчины, признанные виновными в наркопреступлениях, объявлены в розыск

Уголовное бюро Пыхьяской префектуры просит помощи в установлении местонахождения Игоря 1985 года рождения. Мужчина, признанный виновным в наркопреступлении, не выполняет требования проверок, которые назначены ему как условие наказания.

Также полиция просит помощи в установлении местонахождения Дениса 1995 года рождения. Он также признан виновным в наркопреступлении и не выполняет требования проверок.