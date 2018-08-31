Эстонский грибник заблудился в лесу и допустил ошибку, которая могла стать роковой

Сегодня утром в полицию сообщили о мужчине, заблудившемся недалеко от болота Нурме в деревне Саари, Пярнумаа. До того как полиция успела приступить к поискам, мужчину нашел местный житель и помог ему выбраться из леса, передает Pärnu Postimees.
"У заблудившегося 64-летнего мужчины был с собой мобильный телефон, и еще сегодня утром он был на связи со знакомыми. Поскольку аккумулятор телефона стал садиться, встревоженный знакомый сегодня утром обратился в полицию", - описала произошедшее пресс-секретарь Ляэнаской префектуры Кристи Райдла.
К счастью, с мужчиной, который провел ночь в лесу, все было хорошо, с собой у него была еда и питье. "Когда спросили, почему он не обратился в полицию еще вчера вечером, мужчина ответил, что время было позднее и он не решился позвонить", - сказала Райдла.
"Если находясь в лесу вы чувствуете, что заблудились, не можете найти ни одной дороги или просеки и не знаете, куда двигаться, оставайтесь на месте и независимо от времени сообщите об этом по номеру 112", - сказала Райдла.
Также Райдла посоветовала надевать при походе в лес что-то яркое, брать с с собой еду и питье и телефон с заряженным аккумулятором и GPS-трекером. Также о походе в лес можно сообщить близким или взять с собой попутчика.