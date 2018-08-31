Уволенный директор библиотеки ТУ требует раскрыть суть поданной на него жалобы

По его словам, Тартуский университет не объяснил, в чем конкретно его обвиняют. Халлик добавил, что хотел бы прекратить распространяющиеся в СМИ спекуляции в свой адрес: он не применял в отношении кого-либо силу или насилие, не совершал экономических преступлений и не нарушал правила дорожного движения, передает Rus.ERR.

«Университет не дал мне никакой возможности представить собственные доказательства или возражения», - рассказал Халлик, отметив, что его уволили за полчаса, забрав ключи и ключ-карту и закрыв электронную почту.