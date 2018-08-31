Пт, 31.08.2018
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  • Уволенный директор библиотеки ТУ требует раскрыть суть поданной на него жалобы

Уволенный директор библиотеки ТУ требует раскрыть суть поданной на него жалобы

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Уволенный с поста директора библиотеки Тартуского университета Мартин Халлик считает, что университет поступил с ним подло, и пообещал через адвоката потребовать раскрыть содержание выдвинутых против него обвинений, которые стали основанием для увольнения.

По его словам, Тартуский университет не объяснил, в чем конкретно его обвиняют. Халлик добавил, что хотел бы прекратить распространяющиеся в СМИ спекуляции в свой адрес: он не применял в отношении кого-либо силу или насилие, не совершал экономических преступлений и не нарушал правила дорожного движения, передает Rus.ERR.

«Университет не дал мне никакой возможности представить собственные доказательства или возражения», - рассказал Халлик, отметив, что его уволили за полчаса, забрав ключи и ключ-карту и закрыв электронную почту.

«Я уверен, что работодатель поступил со мной несправедливо. Мы потребуем показаний, на основании которых университет совершил такой шаг», - заявил он и добавил, что его цель выяснить всю правду со всеми ее нюансами.

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