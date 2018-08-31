Пт, 31.08.2018
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  • Сравнение: как сильно различаются цены в латвийской и финской IKEA?

Сравнение: как сильно различаются цены в латвийской и финской IKEA?

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Ikea avapäev Riias

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Вчера под Ригой открылся крупнейший магазин IKEA в странах Балтии. По словам директора магазина Инги Филиповой, цены у них сравнимы с литовскими, но затруднилась ответить, есть ли разница с Финляндией. Портал Tarbija решил сравнить стоимость десяти товаров.

Уровень жизни и зарплаты в Финляндии выше, поэтому нет ничего удивительного, что некоторые товары  у них стоят дороже. Семь из десяти выбранных товаров оказались дороже в финском магазине. Разница в цене на некоторые вещи составила до пяти евро.

Например, желтая подушка GURLI стоит в латвийской IKEA 2,49, а в финской 3,99 евро. Детский стульчик для кормления ANTILOP в рижском магазине обойдется в 12.99, а у наших северных соседей в 17.99 евро. В Риге френч-пресс UPPHETTA облегчит ваш кошелек на 4,99, а в Вантаа уже на 9,99 евро.

Смотрите сравнительную таблицу!

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