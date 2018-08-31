Ikea скупает эстонский лес

Согласно данным реестра, IRI Investments принадлежит 1038 объектов недвижимости площадью 9618 гектаров.

Согласно отчетам за окончившийся 31 августа экономический год, Ikea владеет в Эстонии 895 объектами недвижимости площадью 8244 гектара, которую IRI Investments OÜ оценило в 14,3 миллионов евро. 9,1 миллиона составляет так называемое биологическое имущество и 5,2 миллиона - материальный капитал.

Годом ранее в балансе предприятия был отражен материальный капитал на сумму 10,4 миллиона евро, однако тогда биологическое имущество и материальный капитал не были разграничены.

В прошлом году предприятие наняло персонал и завершило покупку услуг у бывшего представителя. На предприятии работает пять человек.

Предприятие заработало 187 000 евро и закончило экономический год с чистым убытком, составившим 305 000 евро.

По состоянию баланса дочернее предприятие Ikea было убыточным и его оборотный капитал был отрицательным, однако зарегистрированное в Голландии материнское предприятие IRI Investments B.V. продолжало финансировать работающее в Эстонии предприятие, поскольку его деятельность соответствовала стратегии группы Ikea.

Юридическое лицо IRI Investments OÜ было зарегистрировано 11 декабря 2001 года. В июне 2015 года предприятие приобрело принадлежащее Ikea голландское предприятие IRI Investments B.V.