Суд не удовлетворил жалобы Центристской партии и Пааво Петтая

В пятницу Таллиннский окружной суд не удовлетворил апелляционные жалобы Центристской партии и Пааво Петтая и не стал менять решение, принятое в июне Таллиннским административным судом, сообщил пресс-секретарь судов. Затраты сторон на делопроизводство на апелляционной ступени несут они сами.

В июле прошлого года комиссия по надзору за финансированием партий составила Центристской партии предписание в течение 30 дней внести в госбюджет запрещенное пожертвование в размере 220 000 евро. Комиссия сочла, что 220 000 евро из суммы 250 000 евро, переведенной Петтаем Центристской партии в 2011 году, не были продажной ценой мысленной части объекта недвижимости, уплаченной на основании договора о продаже, а пожертвованием партии.

Суд счел доказанным, что пожертвование совершило юридическое лицо и поэтому, согласно закону о партиях, партия не имела права его принимать, но должна была вернуть его совершившему пожертвование лицу или, при отсутствии такой возможности, перевести его в госбюджет, как и потребовала комиссия.

Окружной суд согласился с ходом рассуждений административного суда.