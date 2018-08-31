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Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва

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Александр Захарченко.

ФОТО: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в результате теракта, устроенного в центре Донецка, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на представителя администрации руководителя ДНР.

"К сожалению, глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате террористического акта. Подробности уточняются", - говорится в сообщении.

Ранее информацию о гибели Захарченко подтвердил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

В пятницу 31 августа источник "Интерфакса" в аппарате главы ДНР сообщил, что Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка.

"С ранением госпитализирован глава минфина Александр Тимофеев", - добавил собеседник агентства.

Правоохранители самопровозглашенной Донецкой народной республики задержали подозреваемых в покушении на главу ДНР, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах Донецка.

"Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что задержание произошло на проспекте Богдана Хмельницкого, движение по улице при этом было перекрыто.

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