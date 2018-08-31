Свободная партия готова к внеочередным выборам руководства

"Правление собиралось несколько раз на этой неделе, обсуждало ситуацию и предприняло шаги к созыву чрезвычайного общего собрания", - сказал Херкель Postimees.

Ранее Херкель подтвердил, что в случае внеочередных выборов руководителя партии он готов вновь баллотироваться в председатели.

Очередное собрание руководства пройдет в будущий четверг и если будет решено, что есть необходимость во внеочередном собрании, то оно пройдет самое раннее через месяц.

На прошлой неделе 18 членов Свободной партии направили руководству письмо, где говорилось о появившихся в партии проблемах. В ответ на это письмо, 14 членов партии, в их числе и Андрес Херкель, сообщили, что хотят дать правлению партии неделю покоя. "Призываем однопартийцев не подписывать в этот период заявление о созыве внеочередного собрания", - написано в обращении.

К настоящему моменту эта неделя закончилась и правление Свободной партии покинули три члена: Яанус Оянгу, Велло Вяйнсалу и Эло Лутсепп.