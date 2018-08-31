Памятка родителю: как сделать дорогу в школу безопасной

Как правило первоклассников родители сопровождают в школу или встречают после занятий, поэтому ребенок 7-летнего возраста менее всего подвержен попаданию в ДТП, так как находится под неустанным присмотром родителя. Сформировать навыки безопасного поведения ребенка на дороге помогает положительный пример родителя и ближайшего окружения ребенка. Начиная со второго-третьего класса, дети потихоньку начинают осваивать свой путь в школу и домой самостоятельно и в этом возрасте 8–12 лет риск попадания в дорожно-транспортные происшествия возрастает. Какие нюансы следует учесть, если ребенок добирается до школы самостоятельно пешком, на общественном транспорте или, пока позволяет погода, на велосипеде, чтобы дорога в школу и домой была безопасной?

Пешком

Не лишайте ребенка практического опыта участия в движении пешеходом. Перед началом учебного года стоит выбрать самый безопасный, пусть даже не самый короткий путь до школы и пройти его несколько раз вместе. Надп убедиться, что ребенок понимает, как ему безопасно перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в жилой зоне и на дороге со светофором. Важно прививать внимательность, умение увидеть опасности и предотвращать их, а также привычку всегда останавливаться перед тем, как пересекать проезжую часть, чтобы убедиться в безопасности. Обговорите тему использования мобильного телефона и наушников, договоритесь, когда ребенок будет вам звонить, и не отвлекайте его чрезмерным контролем по телефону, когда он находится в дорожном движении. Ребенок в движении должен быть сконцентрирован на дороге и не отвлекаться на мешающие восприятию дорожной ситуации действия.

Очень важно, чтобы ребенок не спешил, у него был достаточный запас времени, чтобы спокойно добраться до школы.

В общественном транспорте

Ребенок, который использует общественный транспорт, должен знать правила безопасного поведения в нем и при выходе из транспорта: в общественном транспорте лучше занимать сидячие места и держаться за поручни. Выходя из автобуса /троллейбуса, следует дождаться, когда общественный транспорт отъедет с остановки или идти на ближайший пешеходный переход. При выходе из трамвая на проезжую часть ребенок должен понимать, что его появление на дороге может быть неожиданным для водителей, и следует убедиться, что автомобили остановились и уступают дорогу. Особенно это касается новых трамваев с кнопочной системы открытия дверей.

В автомобиле

Перевозить ребенка в детском удерживающем устройстве безопасности нужно до тех пор, пока его рост не достигнет 135 см. Ребенок ростом 135 см и выше может пристегиваться "взрослым" ремнем безопасности без использования дополнительных вспомогательных средств. Самым безопасным местом для ребенка является заднее сидение. При высадке ребенка из автомобиля, убедитесь, что машина остановлена в безопасном месте и ребенок выходит на тротуар, а не на проезжую часть. Зачастую мы видим "пробки" из машин родителей у школ, когда родитель в спешке не задумывается, насколько безопасно он высаживает ребенка из машины. Всегда при движении в автомобиле используйте сами ремень безопасности, тогда у ребенка не возникнет сомнений в его самостоятельном использовании в дальнейшем. Родители-водители должны воздержаться от использования мобильных телефонов и занятием другими сторонними делами за рулем.

На велосипеде или самокате