Керсти Кальюлайд пришла в Нарве на футбол

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила семейный праздник нарвского футбольного клуба "Транс" и посмотрела игру местной команды с пярнуским "Вапрусом".
Как рассказал представитель "Транса" Александр Дмитриев, футбольный праздник устроили для мальчишек всех возрастных групп, которые занимаются в клубе. Юные футболисты могли привести с собой родителей. Дети и родители могли участвовать в различных конкурсах и, конечно, поиграть в футбол. А в этот раз также - сфотографироваться с президентом страны.
Руководитель клуба устроил для Керсти Кальюлайд основательную экскурсию. Президент, одев шарф с символикой "Транса", осмотрела стадион, пообщалась не только с футболистами и зрителями, но также с молодыми волонтёрами проекта "Культурная столица Европы 2024" и даже с продавцами в киоске.
Перед началом игры президент Эстонии Керсти Кальюлайд и вице-мэр Нарвы Алексей Евграфов вышли на поле и поприветствовали футболистов.