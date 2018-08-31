Керсти Кальюлайд пришла в Нарве на футбол

Как рассказал представитель "Транса" Александр Дмитриев, футбольный праздник устроили для мальчишек всех возрастных групп, которые занимаются в клубе. Юные футболисты могли привести с собой родителей. Дети и родители могли участвовать в различных конкурсах и, конечно, поиграть в футбол. А в этот раз также - сфотографироваться с президентом страны.