Костры, попойки и ночевки парами: крупная молодежная банда облюбовала в Таллинне заброшенное здание

Во время проверки территории Таллиннского ипподрома МуПо обнаружила, что речь идет о старой конюшне, полной строительных отходов, старой мебели и бытового мусора, которую собирались перестроить, но по какой-то причине работы были прерваны. Крыша здания частично сгорела и вследствие этого пожароопасна. Вход в здания и окна открыт всем желающим.

После общения с руководством ипподрома и работающими по соседству людьми выяснилось, что в окрестностях часто можно увидеть молодых людей, которые для виду рассматривают лошадей и прогуливаются, но в какой-то момент заходят в заброшенное здание.

По словам работников конюшен, в здании годами можно наблюдать подозрительную активность: там жгут костры, проводят какие-то ритуалы, пьют и так далее. В здание трижды вызывали спасателей, ознакомиться с ситуацией приезжала и полиция. По словам работников, посиделки и ночевки парами в доме продолжаются. Среди этих молодых людей, предположительно, есть уже наказанные в уголовном порядке и разыскиваемые.

"Один из работников рассказал, что как-то вечером, когда из дома начал идти подозрительный дым, они с коллегой пошли посмотреть, что происходит в здании. В помещении находилось примерно 30 человек, в возрасте от 12 до 18 лет. Рядом с ними валялись пустые бутылки и бытовые отходы. Поскольку противостояние начало перерастать в конфликт, работники конюшни решили позвонить в полицию, отчего все моментально сбежали", - пояснил инспектор МуПо Павел Бойцов.

По словам Бойцова, работники конюшен встревожены по понятной причине: по обеим сторонам здания расположены конюшни с лошадьми, в одной из конюшен - дорогие рысаки, в другой - сено. Оба могут загореться от мельчайшей искры. Окрестности здания в плохом состоянии, так как во время возгорания из окна были выброшены мебель, телевизор и строительные отходы. Работники конюшен навели порядок внутри здания, опасаясь, что бытовой мусор снова могут поджечь.