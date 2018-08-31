Костры, попойки и ночевки парами: крупная молодежная банда облюбовала в Таллинне заброшенное здание

Таллиннская муниципальная полиция получила жалобу на засорение принадлежащего ипподрому здания и, отправившись на место, обнаружила банду из 30 человек, передает Postimees.
Во время проверки территории Таллиннского ипподрома МуПо обнаружила, что речь идет о старой конюшне, полной строительных отходов, старой мебели и бытового мусора, которую собирались перестроить, но по какой-то причине работы были прерваны. Крыша здания частично сгорела и вследствие этого пожароопасна. Вход в здания и окна открыт всем желающим.
После общения с руководством ипподрома и работающими по соседству людьми выяснилось, что в окрестностях часто можно увидеть молодых людей, которые для виду рассматривают лошадей и прогуливаются, но в какой-то момент заходят в заброшенное здание.
По словам работников конюшен, в здании годами можно наблюдать подозрительную активность: там жгут костры, проводят какие-то ритуалы, пьют и так далее. В здание трижды вызывали спасателей, ознакомиться с ситуацией приезжала и полиция. По словам работников, посиделки и ночевки парами в доме продолжаются. Среди этих молодых людей, предположительно, есть уже наказанные в уголовном порядке и разыскиваемые.
"Один из работников рассказал, что как-то вечером, когда из дома начал идти подозрительный дым, они с коллегой пошли посмотреть, что происходит в здании. В помещении находилось примерно 30 человек, в возрасте от 12 до 18 лет. Рядом с ними валялись пустые бутылки и бытовые отходы. Поскольку противостояние начало перерастать в конфликт, работники конюшни решили позвонить в полицию, отчего все моментально сбежали", - пояснил инспектор МуПо Павел Бойцов.
По словам Бойцова, работники конюшен встревожены по понятной причине: по обеим сторонам здания расположены конюшни с лошадьми, в одной из конюшен - дорогие рысаки, в другой - сено. Оба могут загореться от мельчайшей искры. Окрестности здания в плохом состоянии, так как во время возгорания из окна были выброшены мебель, телевизор и строительные отходы. Работники конюшен навели порядок внутри здания, опасаясь, что бытовой мусор снова могут поджечь.
МуПо начало расследование, цель которого - обязать владельца здания перекрыть в него доступ и благоустроить окрестности. Речь идет о здании, находящемся в частной собственности, в котором у посторонних нет права находиться. К тому же здание обвалоопасно и пожароопасно. В доме находятся строительные отходы, содержащие опасные для здоровья вещества, например, асбест. Также там есть неизвестные химикалии, которые могут взорваться при пожаре.