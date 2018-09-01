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Фото: в Старом городе продается ансамбль исторических зданий

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Tallinna vanalinnas müüakse keskaegse miljööga maja.

ФОТО: KV.EE

В Таллинне, в Старом городе, на улице Рюйтли, продается уникальный ансамбль частных домов среди самобытного средневекового окружения, рассказывает портал Kodustill.  

В цену входит вся обстановка. 

ФОТО: KV.EE

Летом его внутренний дворик утопает в зелени, а из окон открываются неповторимые виды на крепостную башню Кик-ин-де-Кёк и на древнюю городскую стену. Вся обстановка дома включена в цену.

Открывая высокие ворота и входя в романтический внутренний дворик со средневековым экстерьером, чувствуешь, что вернулись орденские времена и мир рыцарских турниров. На фоне неба в полном величии возвышаются сторожевые башни. Возле утопающей в виноградных лозах стены расположена дубовая дверь, которая ведёт дальше, в таинственное жилище...

Интерьеры отреставрированы в самобытном, соответствующем эпохе стиле. 

ФОТО: KV.EE

Все строения - солидный жилой дом, небольшой гостевой домик и уютные летние террасы вместе с возвышающимися на фоне синего неба крепостными башнями образуют жилой ансамбль с особой атмосферой.

В интерьерах восстановлены или обновлены, а также экспонированы с исключительным чувством стиля элементы, присущие дизайну жилища зажиточного средневекового горожанина: кассетные потолки из деревянных панелей, различные дверные и оконные арочные перемычки, стеновые панели и ламбри, массивные дощатые потолки из прочного дерева, резные строительные конструкции, импозантные камины в стиле эпохи.

Реставрация проведена в соответствии со специальными требованиями Департамента охраны памятников истории и культуры.

ФОТО: KV.EE

Современный вид и оформление здания приобрели в 2006 году по проекту перестройки, автором которой является OÜ T-Linnaprojekt и архитектор Тийна Линна. 

Еще более захватываюшие подробности находятся ЗДЕСЬ

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