По словам очевидцев, произошло ДТП - столкнулись два троллейбуса, от удара один из них врезался в стену магазина.

Были срочно эвакуированы люди, чтобы специалисты удостоверились в безопасности здания. На данный момент магазин закрыт, на месте ЧП находится полиция и работники технического департамента Maxima.

Покупатели, комментируя ДТП в соцсетях, рассказывают, что в Маxima "немного обвалилась стена и потолок". Позже эту информацию подтвердила и представитель торговца Лиене Дупате-Угуле

Пресс-секретарь "Rīgas satiksme" Виктор Закис заявил, что случай необычный - необходима техническая экспертиза транспортного средства и показания водителя, который пострадал во время ДТП.