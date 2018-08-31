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Фото: в Риге троллейбус врезался в торговый центр Maxima Очевидцы рассказывают о трещинах в стене и потолке магазина

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ФОТО: Facebook

Вечером 31 августа на улице Вишкю 14 в Риге троллейбус 15 маршрута врезался в стену магазина Maxima.

По словам очевидцев, произошло ДТП - столкнулись два троллейбуса, от удара один из них врезался в стену магазина.

Были срочно эвакуированы люди, чтобы специалисты удостоверились в безопасности здания. На данный момент магазин закрыт, на месте ЧП находится полиция и работники технического департамента Maxima.

Покупатели, комментируя ДТП в соцсетях, рассказывают, что в Маxima "немного обвалилась стена и потолок". Позже эту информацию подтвердила и представитель торговца Лиене Дупате-Угуле

Пресс-секретарь "Rīgas satiksme" Виктор Закис заявил, что случай необычный  - необходима техническая экспертиза транспортного средства и показания водителя, который пострадал во время ДТП.

Более подробная информация будет предоставлена 3 сентября.

 

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