Вечером 31 августа на улице Вишкю 14 в Риге троллейбус 15 маршрута врезался в стену магазина Maxima.
По словам очевидцев, произошло ДТП - столкнулись два троллейбуса, от удара один из них врезался в стену магазина.
Были срочно эвакуированы люди, чтобы специалисты удостоверились в безопасности здания. На данный момент магазин закрыт, на месте ЧП находится полиция и работники технического департамента Maxima.
Покупатели, комментируя ДТП в соцсетях, рассказывают, что в Маxima "немного обвалилась стена и потолок". Позже эту информацию подтвердила и представитель торговца Лиене Дупате-Угуле
Пресс-секретарь "Rīgas satiksme" Виктор Закис заявил, что случай необычный - необходима техническая экспертиза транспортного средства и показания водителя, который пострадал во время ДТП.
Более подробная информация будет предоставлена 3 сентября.