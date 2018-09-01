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Boeing совершил аварийную посадку в Сочи, погиб сотрудник аэропорта

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Загоревшийся самолет в Сочи.

ФОТО: SOCIAL MEDIA / REUTERS

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс UT579 из Москвы в Сочи, совершил аварийную посадку в пункте назначения. Лайнер в 03.00 по местному времени в субботу, 1 сентября, со второй попытки приземлился в аэропорту Адлера, где шел проливной дождь. При оказании помощи пострадавшим от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта, пишет DW.

После посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением, после чего у него загорелся левый двигатель и отвалились фрагменты левого крыла. Сильные повреждения получила носовая часть воздушного судна.

На борту находились 160 пассажиров и шесть членов экипажа. Пострадали 18 человек, четверо доставлены в больницу, включая несовершеннолетнюю девочку, сообщили в экстренных службах.

Скончался сотрудник аэропорта

По данным "Интерфакса", у пострадавших отравление угарным газом и травмы грудной клетки.

Между тем при оказании помощи пассажирам скончался сотрудник аэропорта.

"Причина смерти - предварительно - сердечная недостаточность. Скончался по дороге в больницу", - сказал собеседник агентства.

Из самолета была проведена эвакуация. При тушении пожара были задействованы пять единиц техники. Через час возгорание удалось ликвидировать.

В конце августа в Сиэтле разбился взлетевший без разрешения пассажирский самолет, который подняли в воздух без разрешения диспетчеров. 

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