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ДНР: помимо Захарченко при взрыве погиб еще один человек

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Александр Захарченко.

ФОТО: SHAMIL ZHUMATOV/REUTERS

Взрыв в кафе "Сепар" в Донецке, где накануне погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, привел к гибели еще одного человека, сообщает Интерфакс.

"В 17:37 31 августа в г. Донецк, Ворошиловский район, проспект Комсомольский, кафе "Сепар" - взрыв ВОП (взрывоопасный предмет - ИФ), с последующим горением. В результате взрыва погибло два человека. Пять пострадавших от госпитализации отказались. Госпитализированы в лечебное учреждение шесть человек", - говорится в сообщении МЧС ДНР.

По данным МЧС, взрывом уничтожено остекление; повреждено вследствие пожара: мебель и вещи на площади 5 кв. м.

Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка. С ранением госпитализирован глава Минфина ДНР Александр Тимофеев. Источник в Минздраве ДНР сообщил "Интерфаксу", что ранена также руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников заявлял на брифинге, что от взрыва в общей сложности погибли и пострадали 11 человек.

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