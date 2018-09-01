Управа Ласнамяэ на встрече с полицией обсудила безопасность района

Участники встречи обсудили также актуальную в последние дни тему подростковой преступности и опасных ситуаций по району в целом. Как отметил оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вальтер Пярн, несмотря на участившиеся вызовы полиции в район, ситуация в Ласнамяэ находится под контролем. «Мы уделяем особое внимание местам скопления подростков в Ласнамяэ. Можем сказать, что после наших рекомендаций усилить охрану в некоторых заведениях и торговых точках ситуация улучшилась. Молодёжь реже собирается шумными компаниями в этих местах и доставляет меньше неудобств посетителям»,- сказал на встрече Пярн.

Однако руководитель Пыхьяской префектуры отметил, что из-за использования предпринимателями более экономичного и часто единственного средства охраны в виде видеокамер, в последнее время возросла нагрузка полиции. «На анализ видео и поимку нарушителя так или иначе уходит время, что существенно замедляет работу полицейских»,- добавил Вальтер Пярн.