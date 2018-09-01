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Эксперимент: что можно купить к 1 сентября в IKEA на 10 евро?

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ФОТО: IKEA, TVNET

IKEA в Риге распахнула свои двери для покупателей. Ажиотаж вокруг открытия магазина еще раз доказал: рижане с нетерпением ждали этот день. Теперь каждому жителю Латвии доступны пластиковые цветы Fejka, книжные шкафы Billy и кофейные столы Lack в минималистском стиле, которые стоят всего ничего - 5,99 евро. Есть чем поживиться в IKEA и тем, чьи дети уже в грядущий понедельник отправятся за школьную скамью. В подборке Русского TVNET - 10 товаров к школе, которые шведский гигант предлагает к покупке менее чем за 10 евро. 

Пенал для старшеклассников, в вооружении которых прошлогодняя ручка и обгрызенный карандаш.

Пока ученики начальной школы складывают ручки разных цветов, линейки, циркули и ластики в свой новенький пенал с изображением супергероев, старшеклассники прочесывают закрома на предмет оставшихся с прошлого года канцтоваров. 

Возможно, именно они оценят эту недорогую сумочку Starttid за 99 центов.

ФОТО: Ikea

Школьный мастхэв - подставка для планшета. По большому счёту, это аналог советской металлической конструкции, в которую мы ставили свои учебники. Помните?

ФОТО: Ikea

Кстати, перед покупкой советуем уточнить, что ваши подростки будут смотреть в своем поставленном на штатив Isberget планшете. Мы подозреваем, что девочкам не терпится посмотреть новое видео от Маряны Ро, а мальчики уже загрузили на Youtube видео с очередным пранком. 

ФОТО: Ikea

Если, о чудо, ваш подросток сериалам и шоу интернет-блогеров предпочитает книги и даже имеет свою домашнюю библиотеку, купите ему стильный ограничитель для книг Busbasse. "B", по всей видимости, означает Books - "книги".

ФОТО: Ikea

Если ваш ребенок делает уроки за письменным столом, а не на диване у телевизора или в школьном коридоре за две минуты до звонка на урок, ему обязательно понадобится настольная лампа.  

ФОТО: Ikea

Не забудьте напомнить своему ребенку, что при прогулке в темное время суток по неосвещенным улицам ему необходимо быть одетым в светоотражающий жилет или как минимум нужно повесить на одежду светоотражатель.

ФОТО: Ikea

Салатовый жилет Beskydda из IKEA, на наш взгляд, прекрасен еще и тем, что в порыве бессилия родители могут трясти им перед ребенком, который довеча получил очередную двойку, со словами: "Будешь плохо учиться, пойдешь работать дворником и этот жилет тебе пригодится". 

ФОТО: Ikea

Помните распыляющиеся фломастеры и стирающуюся с помощью специального ластика ручку? Сегодня у школяров из начальной школы, похоже, другие тренды.

Вот, например, флуоресцентная краска для рисования, которая, судя по всему, светится в темноте.

Купите её своему ребенку, и даже если он её не оценит по заслугам, вы сможете сами втихаря рисовать ею по ночам, ностальгируя по временам, когда пределом мечтания тысячей подростков были обои для потолка с флуоресцентными звёздами. 

ФОТО: Ikea

Аналогично и с гелевыми ручками. Если для вашего чада это нечто будничное и само собой разумеющееся, то для его предшественников, которые окончили школу еще около 10 лет назад, гелевая ручка являлась показателем крутости и гарантом того, что они никогда не станут изгоями класса.

Да-да, главное не забудьте рассказать, как вы в своё время покупали для шариковых ручек сменные стержни...

ФОТО: Ikea

...а фломастеры заправляли одеколоном!

ФОТО: Ikea

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