Галерея: жилой дом в здании бывшей школы

Здание на берегу реки Амстель в Нидерландах было построено в 1921 году и до 1975-го функционировало как школа Святого Иосифа. В жилой дом школа превратилась только в 2014 году. На 536 квадратных метрах есть где разгуляться, особенно, когда потолки и окна такие высокие.

Там, где раньше были учебные классы и школьная столовая, теперь располагаются кухня, гостиная и спальни. Гимнастический зал, впрочем, оставили почти нетронутым. И, конечно, какая школа без заднего двора и веранды! Просторную лужайку можно использовать, как угодно: для спорта, игр, вечеринок или спокойного отдыха.

Нам кажется, что владелец этого дома должен быть здесь очень счастлив, ведь детская энергетика прекрасна, а когда из окон открываются такие виды, то это - двойное счастье!