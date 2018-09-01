Вечеринки Прийта Тообала закончились отравлением коноплей и подозрением во взятии заложника

Во вторник вечером Тообал в соцсети написал длинное заявление в качестве ответа на передачу TV3 «Kuu-uurija», которая вышла в эфир в понедельник и в которой обсуждалась эта тема. В четверг в первой половине дня журналист Sakala встретился с двумя мужчинами из Вастемыйза, участвовавшими в событиях, они были согласны рассказать о произошеднем со своей стороны.

Почему Прийт Тообал и мужчины из соседней деревни, которых помимо места жительства ничего не связывает, вообще в течение года вместе ходили на хутор Тообала, остается загадкой. Тообал в своем заявлении признал, что общение с этими криминальными элементами было ошибкой, однако причина, по которой он год назад добавил их в друзья в соцсети, а потом стал звать в гости, осталась неизвестной.

Молодчики из Вастемыйза подтвердили журналисту, что знали о вечеринках у Тообала и любопытство привело их в дом к бывшему политику. По словам мужчин, Тообал несколько раз пытался заманить их в постель, но они не соглашались. Гости были согласны пожарить мясо на огне, выпить, сходить в сауну, но не больше.

Больше всего уроженцев Вастемыйза Карла Кабанена и Дейвида Юргена поразило, с какой смелостью и наглостью Тообал настаивал на близости. По их оценке, это было настоящее домогательство, и для того, чтобы получить желаемое, Тообал использовал распространенное в гомосексуальных кругах вещество под названием «Попперс». Оно, по словам Юргена, притупляет чувства и расслабляет мышцы.

«Попперс» или изопропил нитрит это химикат, который в Эстонии можно официально купить, он вызывает головокружение и чувство полета в облаках.

Общественность узнала о вечеринках в доме Тообала из его соцсети в середине этой недели. Попавший с тяжелым заболеванием в больницу Тообал описывает праздники в качестве ответа на передачу «Kuu-uurija», где обсуждается происходящее в его доме в Пыхья-Сакала.

Год назад 21 сентября ночью на хутор Тообала вызвали скорую помощь, и, по данным полиции, из дома увезли мужчину, который, предположительно, употреблял коноплю и почувствовал себя плохо. «Мне конопля не подходит», - заявил Кабанен, который употреблял ее у Тообала, после чего был увезен в больницу на скорой. Позже он получил денежное взыскание за проступок. Кабанен утверждает, что он употребляет различные вещества, но конопля в этот список не входит. Коноплю он получил от Тообала. Юрген подтвердил, что у экс-политика можно добыть наркотики, в основном амфетамин.

Тообал в своем посте в соцсети это опровергает: «Мы сидели, болтали и играли в карты. Употребляли спиртные напитки. Потом я решил пойти спать, а гости должны были уйти».