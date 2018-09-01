Вечеринки Прийта Тообала закончились отравлением коноплей и подозрением во взятии заложника

Бывший член Рийгикогу, а ныне директор дома культуры Сууре-Яани Прийт Тообал на своей странице в Facebook описывает проводимые в его доме праздники, в которые уместились и употребление гостями наркотиков, и подозрение во взятии заложника, пишет Sakala.
Во вторник вечером Тообал в соцсети написал длинное заявление в качестве ответа на передачу TV3 «Kuu-uurija», которая вышла в эфир в понедельник и в которой обсуждалась эта тема. В четверг в первой половине дня журналист Sakala встретился с двумя мужчинами из Вастемыйза, участвовавшими в событиях, они были согласны рассказать о произошеднем со своей стороны.
Почему Прийт Тообал и мужчины из соседней деревни, которых помимо места жительства ничего не связывает, вообще в течение года вместе ходили на хутор Тообала, остается загадкой. Тообал в своем заявлении признал, что общение с этими криминальными элементами было ошибкой, однако причина, по которой он год назад добавил их в друзья в соцсети, а потом стал звать в гости, осталась неизвестной.
Молодчики из Вастемыйза подтвердили журналисту, что знали о вечеринках у Тообала и любопытство привело их в дом к бывшему политику. По словам мужчин, Тообал несколько раз пытался заманить их в постель, но они не соглашались. Гости были согласны пожарить мясо на огне, выпить, сходить в сауну, но не больше.
Больше всего уроженцев Вастемыйза Карла Кабанена и Дейвида Юргена поразило, с какой смелостью и наглостью Тообал настаивал на близости. По их оценке, это было настоящее домогательство, и для того, чтобы получить желаемое, Тообал использовал распространенное в гомосексуальных кругах вещество под названием «Попперс». Оно, по словам Юргена, притупляет чувства и расслабляет мышцы.
«Попперс» или изопропил нитрит это химикат, который в Эстонии можно официально купить, он вызывает головокружение и чувство полета в облаках.
Общественность узнала о вечеринках в доме Тообала из его соцсети в середине этой недели. Попавший с тяжелым заболеванием в больницу Тообал описывает праздники в качестве ответа на передачу «Kuu-uurija», где обсуждается происходящее в его доме в Пыхья-Сакала.
Год назад 21 сентября ночью на хутор Тообала вызвали скорую помощь, и, по данным полиции, из дома увезли мужчину, который, предположительно, употреблял коноплю и почувствовал себя плохо. «Мне конопля не подходит», - заявил Кабанен, который употреблял ее у Тообала, после чего был увезен в больницу на скорой. Позже он получил денежное взыскание за проступок. Кабанен утверждает, что он употребляет различные вещества, но конопля в этот список не входит. Коноплю он получил от Тообала. Юрген подтвердил, что у экс-политика можно добыть наркотики, в основном амфетамин.
Тообал в своем посте в соцсети это опровергает: «Мы сидели, болтали и играли в карты. Употребляли спиртные напитки. Потом я решил пойти спать, а гости должны были уйти».
Утром Тообала стуком в дверь разбудила полиция. «От них я узнал, что ночью ко мне в дом приезжала скорая и увезла одного человека с подозрением на употребление наркотиков», - заявил бывший депутат. По его словам, у Карла Кабанена был пакетик с зелеными крупинками: «Но он сказал, что это не то (это мог быть мятный чай). Я не знаю, что это было, потому что при мне содержимое пакета в нем и осталось».
По данным полиции, на хуторе наркотиков не нашли, а тест показал отрицательный результат на содержание наркотиков в крови других находившихся на хуторе людей.
Кража, заложник или управление машиной в нетрезвом виде?
Вторая неприятная ситуация с теми же самыми героями произошла в этом году в ночь на 3 июня. По мнению Кабанена и его друзей, той ночью Тообал взял в заложники одного молодого человека. Сам Тообал утверждает, что Кабанен с друзьями украли у него из дома 400 евро и нападали на него с железным ломом в руках. По версии полиции, в тот раз поступило сообщение о пьяном водителе за рулем автомобиля, которого, однако, не нашли.
Событиям, как и в прошлый раз, предшествовала вечеринка с грилем и пивом, в гостях у Тообал был Кабанен, Юрген и молодой человек, который, по данным издания, на тот момент мог быть несовершеннолетним. Тообал снова ушел спать, оставив гостей предоставленными самим себе.
Через два-три часа его разбудил работник центра верховой езды, который временно жил на хуторе. По словам работника, из его комнаты пропали 400 евро, и он подозревал гостей Тообала в краже.
Троих гостей Тообал нашел в километре от своего дома, они бежали в лес. Самого молодого Тообал и поймал. В его кармане денег не было, но он, якобы, подтвердил, что сообщники совершили кражу.
«Мы вернулись ко мне в дом, потому что ему было некуда идти и некого позвать, чтобы забрали, убегая, он потерял телефон, который мы следующим утром вместе ходили искать», - пишет Тообал.
Кабанен и Юрген отрицают кражу, по их словам, в таком случае они могли обокрасть Тообала гораздо раньше. Оба гостя утверждают, что в тот вечер Тообал всячески пытался затащить их в постель. «Ситуация стала такой дурацкой, что мы ушли», - говорит Юрген. Они сбежали в лес, а молодого друга поймали, что оба гостя считают захватом заложника.
Через несколько часов к дому Тообала приехали мужчины, среди которых был и Кабанен с железным ломом. Тообал говорит, что ушел в дом звонить в полицию, а пришедшие вызволять друга решили, что он пошел за ружьем, и уехали.
В полиции утверждают, что Тообал позвонил и сообщил о пьяном водителе, который собирается уехать.
Кабанен известил полицию о заложнике, но чем закончилось дело, он не знает. Сам виновник переполоха о ночевке в доме Тообала говорить с журналистами не захотел.
В своем заявлении Тообал написал, что сожалеет, о том, что общался с этими людьми и впустил их в свой дом.
Как подчеркивает журналист, Кабанен и Юрген были согласны дать комментарий изданию за сигареты и пачку апельсинового сока.
Старейшина волости Пыхья-Сакала Тыну Аавасалу сказал изданию, что нет причин обсуждать, подходит ли Тообал на место руководителя дома культуры, и сам старейшина пост в соцсети не читал. «Если есть конкретное обвинение, то, я полагаю, этим займется полиция или прокуратура. У меня нет ни одного сообщения о том, что Тообал делал что-то незаконное. Культурной жизнью Тообал руководит хорошо, он привнес новые идеи и мысли», - сказал старейшина.