Сб, 1.09.2018
Самое радикальное решение: депортировать эти десятки (а теперь уже сотни) тысяч понаехавших туда, откуда они понаехали Вячеслав Иванов
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Министр образования пожелала учащимся радостного учебного года

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

1 сентября.

ФОТО: Arvo Meeks / LEPM

Министр образования и науки Майлис Репс пожелала учащимся, чтобы начинающийся учебный год стал радостным и наполненным усердием и принес много новых знаний.

"Задавайте свои вопросы и проявляйте активность, чтобы получить знания",- напутствовала министр учащихся.

Репс выразила признательность учителям за высокую планку образования и за то, что они передают знания ученикам самым наилучшим образом. По словам Репс, важна также и поддержка родителей, поскольку наилучшим образование для детей можно сделать только совместными усилиями семьи и общества.

Репс выразила надежду, что новый учебный год благодаря использованию новых и самых разнообразных возможностей станет незабываемым.

"Доброго, успешного, замечательного учебного года!"- пожелала Репс учащимся и педагогам.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ