Министр образования пожелала учащимся радостного учебного года

Министр образования и науки Майлис Репс пожелала учащимся, чтобы начинающийся учебный год стал радостным и наполненным усердием и принес много новых знаний.
"Задавайте свои вопросы и проявляйте активность, чтобы получить знания",- напутствовала министр учащихся.
Репс выразила признательность учителям за высокую планку образования и за то, что они передают знания ученикам самым наилучшим образом. По словам Репс, важна также и поддержка родителей, поскольку наилучшим образование для детей можно сделать только совместными усилиями семьи и общества.
Репс выразила надежду, что новый учебный год благодаря использованию новых и самых разнообразных возможностей станет незабываемым.
"Доброго, успешного, замечательного учебного года!"- пожелала Репс учащимся и педагогам.