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Фото: что прячет внутри старенький домик в Брянской области

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Домик в городке Климово Брянской области.

ФОТО: billionnews.ru

В городке Климово Брянской области есть необычный дом. Внешне он мало отличается от любого другого деревенского домика в российской глубинке, передает Billionnews.ru.

Да - домик как домик. Ан нет, как говорится. Помните пословицу "Встречаешь по одежке, провожаешь по уму"? Так и тут, в данном случае -  по интерьеру.

Хозяин домика Акулов Владимир Филиппович уже не удивляется, когда к нему приходят без приглашения. А все потому, что все наслышаны об интерьере, который он создал в своем скромном жилище.

Интерьер скромного домика.

ФОТО: billionnews.ru

Когда люди входят в его дом, то замирают от восхищения: они как будто телепортируются в музей или же королевские покои. Резная мебель, необыкновенный пол, картины в дорогостоящих рамах – все это никак не соответствует деревенскому домику.

Все фотографии интерьера сельского домика смотрите ЗДЕСЬ.

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