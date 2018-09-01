Фото: что прячет внутри старенький домик в Брянской области

Да - домик как домик. Ан нет, как говорится. Помните пословицу "Встречаешь по одежке, провожаешь по уму"? Так и тут, в данном случае - по интерьеру.

Хозяин домика Акулов Владимир Филиппович уже не удивляется, когда к нему приходят без приглашения. А все потому, что все наслышаны об интерьере, который он создал в своем скромном жилище.

Интерьер скромного домика. ФОТО: billionnews.ru

Когда люди входят в его дом, то замирают от восхищения: они как будто телепортируются в музей или же королевские покои. Резная мебель, необыкновенный пол, картины в дорогостоящих рамах – все это никак не соответствует деревенскому домику.