Фото: что прячет внутри старенький домик в Брянской области

В городке Климово Брянской области есть необычный дом. Внешне он мало отличается от любого другого деревенского домика в российской глубинке, передает Billionnews.ru.
Да - домик как домик. Ан нет, как говорится. Помните пословицу "Встречаешь по одежке, провожаешь по уму"? Так и тут, в данном случае - по интерьеру.
Хозяин домика Акулов Владимир Филиппович уже не удивляется, когда к нему приходят без приглашения. А все потому, что все наслышаны об интерьере, который он создал в своем скромном жилище.
Когда люди входят в его дом, то замирают от восхищения: они как будто телепортируются в музей или же королевские покои. Резная мебель, необыкновенный пол, картины в дорогостоящих рамах – все это никак не соответствует деревенскому домику.
Все фотографии интерьера сельского домика смотрите ЗДЕСЬ.