Сб, 1.09.2018
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Из Центристской партии в Нарве вышли 58 человек

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Центристская партия.

ФОТО: Postimees.ee

Из Центристской партии с середины августа вышли 58 членов Нарвской региональной организации. Поскольку это делается через Коммерческий регистр, то причины там не указываются, сообщил в пятницу BNS пресс-секретарь Центристской партии.

"Поэтому нельзя утверждать, что относительно всех эти людей определяющим было желание руководства, чтобы подозреваемые в коррупции члены Нарвского горсобрания подали в отставку со своих постов до прояснения ситуации. Как известно, они приняли решение совсем выйти из партии. В том числе из партии вышли 24 работника Narva Vesi",- сказал пресс-секретарь.

Сейчас в Нарвской региональной организации Центристской партии насчитывается почти 500 членов, и Центристская партия и получила к предстоящим выборам самую крупную поддержку нарвитян.

"Конечно, уход многих людей вызывает сожаление, однако в сложные моменты проявляется шанс позитивных изменений — придут новые люди, и, как мы надеемся, и многие из тех, что на сегодня покинул партию. Совместно и в качестве членов сильной организации жители Нарвы сумеют лучше отстаивать дела родного города и Ида-Вирумааi",- сказал пресс-секретарь.

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