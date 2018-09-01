Из Центристской партии в Нарве вышли 58 человек

"Поэтому нельзя утверждать, что относительно всех эти людей определяющим было желание руководства, чтобы подозреваемые в коррупции члены Нарвского горсобрания подали в отставку со своих постов до прояснения ситуации. Как известно, они приняли решение совсем выйти из партии. В том числе из партии вышли 24 работника Narva Vesi",- сказал пресс-секретарь.

Сейчас в Нарвской региональной организации Центристской партии насчитывается почти 500 членов, и Центристская партия и получила к предстоящим выборам самую крупную поддержку нарвитян.