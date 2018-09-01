Сб, 1.09.2018
Россия сегодня ушла куда-то слишком далеко от рок-н-ролльных ценностей Вадим Штепа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Пьяная женщина напала с ножом на сожителя

Пьяная женщина напала с ножом на сожителя

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Нож. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Tõnu Talivee

Суд взял под стражу женщину, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала с ножом на своего сожителя, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Конфликт произошел в четверг ночью, 26-летняя жительница Маарду напала на своего нетрезвого 32-летнего сожителя и причинила ему телесные повреждения. Скорая увезла пострадавшего в больницу, а полиция задержала нападавшую.

Суд дал разрешение оставить подозреваемую под стражей на срок до двух месяцев.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ