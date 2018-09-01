Пьяная женщина напала с ножом на сожителя
1 сентября 2018, 12:46
Суд взял под стражу женщину, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала с ножом на своего сожителя, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
Конфликт произошел в четверг ночью, 26-летняя жительница Маарду напала на своего нетрезвого 32-летнего сожителя и причинила ему телесные повреждения. Скорая увезла пострадавшего в больницу, а полиция задержала нападавшую.
Суд дал разрешение оставить подозреваемую под стражей на срок до двух месяцев.