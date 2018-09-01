Сб, 1.09.2018
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Видео: в Германии взорвался нефтеперерабатывающий завод

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Bayernoili rafineerimistehases toimunud plahvatus.

ФОТО: SEBASTIAN PIEKNIK / AFP / Scanpix

В ночь на субботу на НПЗ Bayernoil под Ингольштадтом произошел взрыв. Он привел к пожару, охватившему хранилища сжиженного газа и бензина. На месте происшествия работают около двухсот пожарных, пишет DW.

Крупный пожар  на территории нефтеперерабатывающего завода в баварском Фобурге-на-Дунае вблизи города Ингольштадт начался в ночь на субботу, 1 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь полицейского управления Верхней Баварии. Представитель местной полиции в первом сообщении заявила о взрыве на НПЗ. Затем пожар охватил хранилища сжиженного газа и бензина. Пока не ясно, затронул ли пожар газотурбинную электростанцию НПЗ Bayernoil.

На месте происшествия работают около 200 пожарных. По первым данным, пострадали шесть человек. Трое из них с ожогами различной степени тяжести направлены в больницы.

Для жителей Фобурга опасности не существует, указали в полиции. Тем не менее, 1800 человек из предосторожности были срочно эвакуированы. Жителям окрестных населенных пунктов предписано не открывать окна в домах. Экологические службы предупреждают об опасности распространения дыма от пожара в радиусе 20 километров от нефтеперерабатывающего завода. Полиция оцепила территорию предприятия, в частности, для того, чтобы не допустить туда любопытствующих.

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