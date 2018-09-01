Видео: в Германии взорвался нефтеперерабатывающий завод

В ночь на субботу на НПЗ Bayernoil под Ингольштадтом произошел взрыв. Он привел к пожару, охватившему хранилища сжиженного газа и бензина. На месте происшествия работают около двухсот пожарных, пишет DW.
Крупный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в баварском Фобурге-на-Дунае вблизи города Ингольштадт начался в ночь на субботу, 1 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь полицейского управления Верхней Баварии. Представитель местной полиции в первом сообщении заявила о взрыве на НПЗ. Затем пожар охватил хранилища сжиженного газа и бензина. Пока не ясно, затронул ли пожар газотурбинную электростанцию НПЗ Bayernoil.
На месте происшествия работают около 200 пожарных. По первым данным, пострадали шесть человек. Трое из них с ожогами различной степени тяжести направлены в больницы.
Для жителей Фобурга опасности не существует, указали в полиции. Тем не менее, 1800 человек из предосторожности были срочно эвакуированы. Жителям окрестных населенных пунктов предписано не открывать окна в домах. Экологические службы предупреждают об опасности распространения дыма от пожара в радиусе 20 километров от нефтеперерабатывающего завода. Полиция оцепила территорию предприятия, в частности, для того, чтобы не допустить туда любопытствующих.
#bayernoil brennt, riesige Gas explosion #bayern #explosion #bayernoil #vohburg pic.twitter.com/6ckMooQmw6— Michka Woods (@MichkaWoods) September 1, 2018