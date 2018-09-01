Видео: в Германии взорвался нефтеперерабатывающий завод

Крупный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в баварском Фобурге-на-Дунае вблизи города Ингольштадт начался в ночь на субботу, 1 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь полицейского управления Верхней Баварии. Представитель местной полиции в первом сообщении заявила о взрыве на НПЗ. Затем пожар охватил хранилища сжиженного газа и бензина. Пока не ясно, затронул ли пожар газотурбинную электростанцию НПЗ Bayernoil.

На месте происшествия работают около 200 пожарных. По первым данным, пострадали шесть человек. Трое из них с ожогами различной степени тяжести направлены в больницы.