Галерея: смотрите, как школьники в Эстонии встречают 1 сентября!

Сегодня в различных городах Эстонии проходят торжественные линейки по случаю 1 сентября.
В Тартуской гимназии Юленурме в День знаний собрались более ста учеников, которые только начинают свой школьный путь. Первоклассников в этом году разделили на шесть параллельных классов, пишет Tartu Postimees.
Если прошлой осенью в гимназии было 910 учащихся, то в этом году их количество выросло до 1010 человек.
В одной из крупнейших школ на юге Эстонии - в Валгаской основной школе - в первый класс пошли 86 детей, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
В Валгаской основной школе сегодня две линейки: первая состоялась в 10 утра для учеников первого класса, которых сопровождали девятиклассники. Вторая началась в 12 часов для учащихся со второго по восьмой классы.
В школах поменьше цифры скромнее - например, в Лаупаской основной школе в волости Тюри в этом году 15 первоклассников. Всего в Лаупаской школе 113 учащихся, пишет Järva Teataja.
Начало учебного года в школе Хаммербека в Пайде:
А вот как встречали День знаний в пярнуской школе Таммсааре: