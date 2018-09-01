Галерея: смотрите, как школьники в Эстонии встречают 1 сентября!

В Тартуской гимназии Юленурме в День знаний собрались более ста учеников, которые только начинают свой школьный путь. Первоклассников в этом году разделили на шесть параллельных классов, пишет Tartu Postimees.

Если прошлой осенью в гимназии было 910 учащихся, то в этом году их количество выросло до 1010 человек.

В одной из крупнейших школ на юге Эстонии - в Валгаской основной школе - в первый класс пошли 86 детей, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

В Валгаской основной школе сегодня две линейки: первая состоялась в 10 утра для учеников первого класса, которых сопровождали девятиклассники. Вторая началась в 12 часов для учащихся со второго по восьмой классы.

В школах поменьше цифры скромнее - например, в Лаупаской основной школе в волости Тюри в этом году 15 первоклассников. Всего в Лаупаской школе 113 учащихся, пишет Järva Teataja.

Начало учебного года в школе Хаммербека в Пайде: